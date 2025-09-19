ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡ÖÌòºî¤ê¤Îº¬´´¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¡×±Ç²è¡¦ÊõÅç»£¤ê¤ª¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
ÇÐÍ¥¡¡ºÊÉ×ÌÚ Áï¤µ¤ó
¤Ä¤Þ¤Ö¤ ¤µ¤È¤·¡¿ 1980Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£¡Ö¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡×¤ä¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£09Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¤Ç¼ç±é¡£10Ç¯¡Ö°¿Í¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢16Ç¯¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£22Ç¯±Ç²è¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìòºî¤ê¤Îº¬´´¤Ï¡¢
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤³¤È
¤È¤¤ËÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ÈÆ±µïÀ¸³è¤ò¤·¡¢¤È¤¤Ë¸µÎø¿ÍÌò¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤ÇÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¿ÍÊª¤Î´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìò¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¡ÖÊõÅç¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡±é¤¸¤ë¥°¥¹¥¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤ÇÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¡ÖÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡×¤Î°ì¿Í¡£¤ä¤¬¤Æ·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¥¢¥®¥ä¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥ª¥ó¤òÁÜ¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤Î»ñÎÁ´Û¤Ë¹Ô¤¡¢¥³¥¶Ë½Æ°»þ¤Î·º»ö¤µ¤ó¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¤«¤¿¤Ë¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¤Ë¤¤¤ë¿ÆÍ§¤Î°ÆÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥¬¥Þ¤È¡¢º´´îâÃÈþ½Ñ´Û¤Ç¸«¤¿¡Ø²ÆìÀï¤Î¿Þ¡Ù¤Ç¤¹¡×¡£¥¬¥Þ¤È¤Ï¼«Á³Æ¶·¢¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²ÆìÀï»þ²¼¤Ç¤ÏÈòÆñ¹è¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¤«¤¿¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥É¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´¤Ù¤¿¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥Þ¤ÈÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÏÂÎ¤Ç¡Ø´¶¤¸¤ë¡Ù¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ÊÁ°½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²Æì¤Î¥³¥¶¤ØÄÌ¤¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£ºî¤Ï±¿Ì¿¤À¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤½¤¦¡£
¡ÖºÆ¤Ó¥³¥¶¤¬ÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤ÎÏÃ¤À¤±¤ì¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÃ¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò¸«¤¿¤«¤¿¤¬¤¿¤Ë¡Ø»ä¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Æì¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Àï»þ²¼¡¢Àï¸å¤Î²Æì¤¬º£¤â¤Ê¤ªÊú¤¨¤ëÌäÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¹Í¤¨¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£
¡Öº£ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î»×¤¤¤òËÍ¤¿¤Á¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢Ì¿¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÊÉ×ÌÚ Áï¤µ¤ó¥¤¥Á¥ª¥·¡ª
»ñ³Ê¼èÆÀ¤ÎÊÙ¶¯
Ìòºî¤ê¤ä»£±Æ¤ÇË»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ë¤Õ¤È²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢°Õ³°¤ÈÍ¾Íµ¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¤Ö¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤³¤ÇÄÌ¿®¶µ°é¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µºà¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢¤¢¤ì¤³¤ì³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö»ñ³Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¸ª½ñ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤È¤«ÊÙ¶¯¤·¤¿¤éÀº¿ÀÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ100¤Î¤¦¤Á¤Î£³¤¯¤é¤¤¤·¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡ÖÊõÅç¡×
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«
½Ð±é¡¿ºÊÉ×ÌÚ Áï¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤Û¤«
´ÆÆÄ¡¿ÂçÍ§·¼»Ë
¸¶ºî¡¿¿¿Æ£½ç¾æ¡ØÊõÅç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
ÇÛµë¡¿Åì±Ç¡¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯9·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
