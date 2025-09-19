¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤ÏµîÇ¯53¿Í¡Ö½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×º£·î21Æü¤«¤é¡¡¼¯»ùÅç
º£·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ë½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°½µ´Ö¤òÁ°¤Ë¼¯²°»Ô¤Ç19Æü¡¢½ÐÈ¯¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¼ê¤òµó¤²¤ÆÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡×
¼¯²°»Ô¤Ç19Æü³«¤«¤ì¤¿½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÄÃÕ±à¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤å¤Ã¤Ñー¤Ä¡×
³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¤¿¤áÇò¥Ð¥¤¤Ê¤É¤¬°ìÀÆ¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¥Á¥é¥·¤òÅÏ¤·¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
(¼¯²°·Ù»¡½ð 胗ÅÄÎ¶°ì¸òÄÌ²ÝÄ¹)¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¡¢¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÇµîÇ¯¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê13¿ÍÂ¿¤¤53¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤Ïº£·î21Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
