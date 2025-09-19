¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ï¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È´ØÀ¾ ¤ª¤Ò¤ë¤Þ¤¨¡×¡ÊNHKÂçºå¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÊÉ×ÌÚ¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¡ÖÂç²Ï¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç1¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸µ¤Ë¡¢ËèÆü½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ï¡¢ËÌÂ¼±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¬¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö°¦¤¬¤¢¤ë¸Î¤Ë¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÊÉ×ÌÚ¤ÏÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¡ÖÂç²Ï¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç1¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸µ¤Ë¡¢ËèÆü½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ï¡¢ËÌÂ¼±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤¬¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö°¦¤¬¤¢¤ë¸Î¤Ë¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£