¸ÄÀÅª¤Ê¡ÖËÜ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡×¤ò¡¡ÆÉ½ñ¤Î½©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¹áÀî
àÝàê¤ÈËÜ¤È²»³Ú È¾¶õ¡¡¹â¾¾»Ô´¤Ä®
¡¡²¬»³¡¦¹áÀî¤ÎÏÃÂê¤Î¤â¤Î¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤¤¤Þ¥³¥³¡ª¥Ê¥Ó¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤â¤¦½©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹áÀî¤«¤é¡ÖÆÉ½ñ¤Î½©¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÉ½ñ¥ª¥¿¥¯¤ÎÅ¹Ä¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖËÜ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡×
¡¡ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡ÖàÝàê¤ÈËÜ¤È²»³Ú È¾¶õ¡×¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÇö°Å¤¤¶õ´Ö¤òÅÅµå¤¬¾È¤é¤·¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂçÎÌ¤ÎËÜ¡£ËÜÃª¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤ºÀÑ¤Þ¤ì¤¿ËÜ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ô3000ºý°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¼«¾ÎÆÉ½ñ¥ª¥¿¥¯¤ÎÅ¹Ä¹¡¢²¬ÅÄÍÛ²ð¤µ¤ó¡£ËÜ¤Ø¤Î°¦¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡Ä¡Ä
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥á¥Ë¥åー¤ò¸«¤ë¤Èºî²È¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡ÊàÝàê¤ÈËÜ¤È²»³Ú È¾¶õ¡¿²¬ÅÄÍÛ²ð Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¤¹¤´¤¯ËÜ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇËÜÆÉ¤ó¤Ç¤Æ¡Ø¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ê´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤é¥á¥Ë¥åー¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö°ËÃ°½½»°¤Î°¦¤·¤¿¥¥åー¥«¥ó¥Ðー¥µ¥ó¥É¡×¡Ê700±ß¡Ë¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿°ËÃ°½½»°¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ö½÷¤¿¤Á¤è¡×¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ë¤±¤Á¤¯¤µ¤¯¡¢ÁÆËö¤Ê¿©¤ÙÊª¡Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¯¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¥¥å¥¦¥ê¤¬²¿Ëç¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÇö¤¯¡Ä¡ÄÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥å¥¦¥ê¤¬¤Ñ¤ê¤Ñ¤ê¤Ã¤Æ¡ª¡¡°Õ³°¤È¿©¥Ñ¥ó¤È¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤³¤ìÆÉ¤ó¤À¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÇËÜÊª¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ö³«¹â·ò¤¬°¦¤·¤¿¥Àー¥à¥Ö¥é¥ó¥·¥å¡×¡Ê1300±ß¡Ë¡£¡ÖÃÏµå¤Ï¥°¥é¥¹¤Î¤Õ¤Á¤ò²ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥¶ー¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Ä¤¢¤Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¶ÃØ³¤¹¤ë¡×¤È¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢»îºî¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥Ë¥åー¤ò¤µ¤é¤Ë¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈËÜ¤ÎÈ´¿è¤¬¡£¥Þ¥¹¥¿ー¤¬¡Ö¤³¤Î¶õ´Ö¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤ò¤Ì¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÂêÌ¾¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ËÜ¤äÆÈ¼«¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¤È¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð¹ç¤¤Êý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥·¥§¥¢·¿¤Î½ñÅ¹¡×
¡¡¼¡¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï´Ýµµ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊËÜ²°¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¾ëÆî½ñÅ¹³¹¡×¡£Áë¤«¤é½À¤é¤«¤¤Æü¤¬º¹¤¹¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤ÏÀµÊý·Á¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿ËÜÃª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¹áÀî¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜ¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤³¤³¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¡¢ÎÙ¤ÏVtuber¡¢¤½¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¤³¤³¤Ç¾®¤µ¤ÊËÜ²°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¡¢¤³¤³¤ÏÃ¯¤Ç¤â½ñÅ¹¤ò³«¤±¤ë¥·¥§¥¢·¿¤Î½ñÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³«¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ýµµ»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£ÅÄ°ìµ±¤µ¤ó¡£Å¹¤ò»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾ëÆî½ñÅ¹³¹ ¥ªー¥Êー¡¿Æ£ÅÄ°ìµ±¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÃÏ°è¤Î´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤³¤ó¤ÊËÜ¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏËÜ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤ò¡Ö¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤¿¤Á¤ÏËÜ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹ÈÖ¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾ëÆî½ñÅ¹³¹ ¥ªー¥Êー¡¿Æ£ÅÄ°ìµ±¤µ¤ó¡Ë
¡¡¡ÖÅ¹ÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤ÈÊä½¼¤·¤ËÍè¤¿¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅ¹ÈÖ¤Ï¡Ø±«¤ä¤É¤êËÜ²°¡Ù¤Î¤¢¤ä¤µ¤ó¡£
¡Ê±«¤ä¤É¤êËÜ²°¡¿¤¢¤ä¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦ËÜ¤òÃæ¿´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÝ·ò»Õ¤Ç²ð¸îÊÝ¸±´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤¬·ë¹½Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î´ØÏ¢¤ÎËÜ¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡·î¤Ë1²ó¡¢Å¹ÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ä¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡©
¡Ê±«¤ä¤É¤êËÜ²°¡¿¤¢¤ä¤µ¤ó¡Ë
¡Öµï¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Îµï¾ì½ê¡£¤ªÅ¹ÈÖ¤·¤Æ¤¿¤é¡ÊÂ¾¤Î¡Ë¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤·¡¢Çã¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤·¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÂ¾¤Î¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤¬Ë¬¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥åÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ëËÜ¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÛÙ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÛÙ¤ò¸«¤ë¤È¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤«¤é´¶ÁÛ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Çã¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤³¤ËÊÖ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾ëÆî½ñÅ¹³¹ ¥ªー¥Êー¡¿Æ£ÅÄ°ìµ±¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¡Ö¾ëÆî½ñÅ¹³¹¡×¤Î±Ä¶ÈÆü¤ÏËè½µ¡¢¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¤Î3Æü´Ö¡£ËÜ¤òÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥Æ¥ó¥·¥å¤Ï¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Instagram¡¡¡÷jonansyotengai_¡Ë
¡¡2025Ç¯¤Î½©¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊËÜ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð¤¢¤¨¤ë¾ì½ê¤ÇÆÉ½ñ¤Î½©¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
