¡Ú³ÚÅ·¡ÛÂÙ¾¡Íø¤¬1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ¾º³Ê¡¡Á°Æü½øÈ×¤Ë7¼ºÅÀ¤â8²ó¤ò1¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿´ß¹§Ç·¤òËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï19Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£³ÚÅ·¤ÏÂÙ¾¡ÍøÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢´ß¹§Ç·Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÙÅê¼ê¤Ï8·î17Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ¾º³Ê¡£Æ±·î16Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ß1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï38»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.80¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÂÙÅê¼ê¡£°ú¤Â³¤¤Î¹¥Åê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊýËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿´ßÅê¼ê¤ÏÁ°Æü18Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤«¤éÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ä¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç4¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2²ó¤Ë¤âÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢Ï¢ÂÇ¤Ç3¼ºÅÀ¡£½øÈ×¤«¤é7¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°Ê¹ß¤Ï¾õÂÖ¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢1¿Í¤Ç8²ó¤òÅê¤²È´¤¤¤¿´ßÅê¼ê¡£105µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ10¡¢Ã¥»°¿¶6¡¢Í¿»Í»àµå4¡¢7¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë³ÚÅ·¤Ï¡¢3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò2.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£