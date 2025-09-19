ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ö·°¤È±ñ»Ò¤Ç¤¹¡×32Ç¯Á°¤Ë¶¦±é¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î2¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê54¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤Ç¡ÖRockon¡¡Social¡¡Club¡×¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡Ê57¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËè½µÌÚÍËÆüÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡ÖËÜÈÖÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡ªÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¤¯¤ó¤¬´é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È¡¢À®ÅÄ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤ªÃã¤Î´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é¡¢¼Â¤Ë32Ç¯¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·°¤È±ñ»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÌòÌ¾¤Ç²òÀâ¡£¡Ö¤½¤Î¸å¤Î·°¤È±ñ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡Ø¤½¤Î¤³¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡Ù²û¤«¤·¤¤¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤Î·°¤Î½ë¶ì¤·¤¤°¦¤ò¡¢º£¤Î±ñ»Ò¤Ê¤é¤¬¤Ã¤Ä¤ê¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤¼¡ª¡Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤Í¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¤¡¤¡¤¡¤ªÃã¤Î´Ö¤À¡¡Âç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤¦¤©¤©¤©¡ª¡ª¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥ª¥ë¤È¥½¥Î¥³¡¼¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¤ï¡¼¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£