¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡¡Ö¤¹¤¤Ç¤¹¡×ÂçÊª²Î¼ê¤È2S¡¡¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÇú²Î¾§Èþ½÷¡×¡ÖºÇ¶¯¡×¡Ö´ãÊ¡¤«¤Ä¼ªÊ¡¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¤Ï18Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´ë²è¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¶¦±é¤À¤Ã¤¿ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¡Ö¤¹¤¤Ç¤¹¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎÇú²Î¾§Èþ½÷2TOP¤Ç¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤¥¡×¡ÖÂº¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö´ãÊ¡¤«¤Ä¼ªÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£