¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦Î©·û¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ ¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤á¤°¤ê¶¨µÄÂÎÀßÃÖ¤Ø¡¡Íè½µ¡¢µÄÏÀ¤ò³«»Ï
¹â»Ô»á¤âÁíºÛÁª¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤âÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÅÞ¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤¬Æ³Æþ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¤È½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇÀ©¤â´Þ¤á¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ãÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¾ÍèÁü¤ÎµÄÏÀ¤ò¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¤¬¶¨µÄ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤òÂ®¤ä¤«¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¡¢µÄÏÀ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë¤â¶¨µÄ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤è¤¦µá¤á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤â±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¡£¤¤Á¤Ã¤ÈÀ®°Æ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢ÀºÎÏÅª¤ËµÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
3ÅÞ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£