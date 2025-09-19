¹â»ÔÁáÉÄ»á¡ÖÆüËÜ¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡×¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¡¡ÂçÃÀ¤Ê¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¤Ê¤É¤òÃì¤È¤¹¤ëÀ¯ºöÈ¯É½¡¡ÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤â°ìÉôÈ¿±Ç
Íè½µ¹ð¼¨¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¤Ê¤É¤òÃì¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉôÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢Ï¢·È¤òÌÎº÷¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê64¡Ë
¡Ö»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
À¯ºöÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦¤Î¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤Ø¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¹â»Ô»á¡£
¡È³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¼ÔÂÐºö¤Ê¤É¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡É¤È·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÝ¼éÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Î²óÉü¤òÁÀ¤¦À¯ºö¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£»ÑÀª¤Î¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡ÖµëÍ¿¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÀ¯ºö¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¼óÅÔ¤Î´íµ¡´ÉÍýµ¡Ç½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¸þ¤±¡¢À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢µîÇ¯¹â»Ô»á¤Ë¼¡¤°3°Ì¤À¤Ã¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¼«¤é¤Î¿Ø±Ä¤ÎÈ¯Â¼°¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê44¡Ë
¡ÖºòÇ¯·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËº¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¡×
ÁíºÛÁª¤ÇÁÊ¤¨¤ëÀ¯ºö¤ò¤¢¤¹È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¾®Àô»á¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¡È±ç·³¡É¤ÎÉ½ÌÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÌîÂÀÏº Á°¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã
¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¾®Àô¤µ¤ó¤¬ºÇ¤âÁê±þ¤·¤¤¡×
3Æü¸å¤Î¹ð¼¨¤òÁ°¤Ë¡¢³Æ¿Ø±Ä¡¢Æ°¤¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
