¡Ú¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¡¡25Æü³«Ëë¡¡G3Ê¿°Â¾ÞinÆàÎÉ¡Ûº£Ç¯¤ÏÆàÎÉ33¥Ð¥ó¥¯¤Ç³«ºÅ¡¡¸ÅÀÍ¥ºî¤é¶áµ¦Àª¤Ë´üÂÔ
¡¡¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¤ÎPRÂâ¤¬19Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÊÔ½¸¶É¤òË¬¤ì¡¢25Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«Àß75¼þÇ¯µÇ°¡ÖÊ¿°Â¾ÞinÆàÎÉ¡×¡ÊG3¡Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¾ì¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¥ÎØ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤ÏÆàÎÉ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¤ÎµÇ°¥ì¡¼¥¹³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡¦100´ü¡Ë¡£Ä¾¶á¤ÎÊ¡°æG2¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎµÇ°¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤àÂ¼¾åÇî¹¬¡Ê46¡¦86´ü¡Ë¡¢»³ÅÄµ×ÆÁ¡Ê38¡¦93´ü¡Ë¤éº£Ç¯¤Î¶¥ÎØ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¶áµ¦Àª¤Î³èÌö¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Íè¼Ò¤·¤¿µþÅÔ»ÙÉô¤ÎÆÁÅÄ¾¢¡Ê28¡¦119´ü¡Ë¤Ï¡Ö¶áµ¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤â°ì´Ý¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ç¤Ï27¡¢28Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Â¼¾åµÁ¹°»á¤äÊ¿¸¶¹¯Â¿»á¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏ¢Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡µþÅÔÉÜ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»»öÌ³½ê¤ÎÂçÆ£µ®»Ë½êÄ¹¤Ï¡ÖÆàÎÉ¶¥ÎØ¾ì¤Ï33¥Ð¥ó¥¯¤Çº£¤Þ¤Ç¤ÎµÇ°¤È¤Ï°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï55²¯±ß¡£