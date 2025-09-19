´í¸±¿å°Ì¤«¤é1»þ´Ö¸å¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¡¡8·î¡¢Ê¡²¬»Ô¡ÖÃÙ¤ì¤ÈÉ¾²Á¤»¤º¡×
¡¡Ê¡²¬»Ô¤¬¡¢8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ç»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ë¹áÄÇÀî¤¬ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é1»þ´Ö¸å¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»Ô¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÈòÆñ½ê¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï¡¢ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÇÈ¯Îá¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÃÙ¤ì¤¿¤È¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î10Æü¸á¸å5»þÈ¾¤Ë¹áÄÇÀî¤¬ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì¤ËÃ£¤·¤¿¡£»Ô¤ÏÆ±6»þ¤´¤í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢Æ±6»þÈ¾¤ËÈ¯Îá¤·¤¿¡£¹áÄÇÀî¤Ï¼ÂºÝ¤ËÈÅÍô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»Ô¤ÏÅö½é¡¢ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£