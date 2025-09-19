¡Ö¹â»Ô¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆüËÜ¤ò¡×¡ÖÀ¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¡ÖÃË·Ï¤Î¹ÄÅý¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ò²þÀµ¡×¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¡È¾Ð´é¤Ç¡É½ÐÇÏ²ñ¸«
¡¡19Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂç¿Ã¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤Ç¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»Ô»á¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡¹â»Ô»á¤ÏËÁÆ¬¾Ð´é¤Ç¡Ö»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ò¿´Äì°¦¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ÎËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏµðÂç¤Ê´íµ¡¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Öº£¤ÎÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÌ´¤È´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÀ¯¼£¡×¡ÖµðÂç¤Ê¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¶¯¤¤À¯¼£¡×¡ÖÁÊ¤¨¤ëÀ¯¼£¡×¡ÖÊý¸þÀ¤ò¼¨¤»¤ëÀ¯¼£¡×¡ÖÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÅÚÂæ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¯¼£¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤è¡¢¶¯¤¯¤¢¤ì¡£Íê¤â¤·¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀ¤³¦¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ø¡¢¹â¤¤»Ö¤ÈÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¡¢¹ñ¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³°¸òÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½ÑÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÊóÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÍºàÎÏ¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£¤ä¤Ï¤êËÉ±ÒÎÏ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤³°¸ò¤Ï¼å¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊóÎÏ¤¬¼å¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤Ï³°¸òÎÏ¤âËÉ±ÒÎÏ¤â·ÐºÑÎÏ¤â¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Î³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤·ÐºÑ¤ÎÎ¾Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£º£¤äÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿¶Û½ÌºâÀ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ´±Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤·¤ÆÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÛÍÑ¤È½êÆÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò²þÁ±¤·¡¢ÀÇ¼ý¤¬¼«Á³Áý¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£ºÇ¤âµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤«¤éÊë¤é¤·¤È¿¦¾ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤ËÃÏÊýºâ¸»¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½¢Ï«»þ´ÖÄ´À°¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ï3ÅÞ¹ç°Õ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ë¡£Æ¯¤¯°ÕÍß¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¹â»Ô»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÉ±Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤È³°¸òÎÏ¤Î¶¯²½¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç½ÅÍ×¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í£°ì¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤À¡£ÆüÊÆ°ÂÊÝ¾òÌó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ËÊÆ·³¤¬¼«±ÒÂâ¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Î©¤ÆÉÕ¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüÊÆËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¡ØÆüËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±µÚ¤ÓÎÎ°è¤ÎËÉ±Ò¤ò°ú¤Â³¤¼çÂÎÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤ò¶ËÎÏÁá´ü¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤áÄ¾¤Á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ù¡£Ä¾¤Á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«±ÒÂâ¤À¡£¡ØÊÆ·³¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ò»Ù±ç¤·¡¢µÚ¤ÓÊä´°¤¹¤ë¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÂÎÅª¤ËÆüËÜ¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂ¨±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«±ÒÂâ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÁè¤ÎÂÐ±þ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦±§Ãè¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅ¼§ÇÈÎÎ°è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Î§·¿¤ÎAIÊ¼´ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡¢Ìµ¿Íµ¡¡¢¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ò¼é¤êÈ´¤±¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤ÎÊý¡¹¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¤ª¤¯¤ë»Å»ö¤âÂçÀÚ¤À¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÎÁíºÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ§Èó¤È¤â¿½¤·¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂè°ì¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Î²þÀµ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢ÃË·Ï¤Î¹ÄÅý¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£126Âå¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Î¹Ä¼¼¤Ï¡¢¤â¤¦À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤âÎã¤Î¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¤Íè¤òº£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î°ì»þÂå¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÁ÷¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£ÌëÃÙ¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£»ä¤¬»à¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤éÈ¾À¤µª¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤Ä¤Þ¤ê21À¤µª¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ä22À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£¡¢¤³¤Îº£¡¢º£¤Îº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤¹»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ê¤ó¤À¡£º£¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤À¡£À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤òÃÏ¾å¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡© »ä¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤¢¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆËè·î1²ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â³Æ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëÅª¤ËÇä¤ê¹þ¤à¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¦¤ó¤È¹â¤á¤¿¤¤¡£¹â»Ô¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆüËÜ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï18Æü¤Ë½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐÁíºÛ¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ëÁíºÛÁªµó¤Ï9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüµÄ°÷ÅêÉ¼¡¦³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂç¿Ã¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤â½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¤ËÀÐÇË»á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë