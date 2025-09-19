¡Ú¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Û¹â»Ô»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¡¡¾®Àô»áÁªÂÐÈ¯Â¼°¤Ë²ÃÆ£»á¤ä²ÏÌî»á¶î¤±¤Ä¤±¡¡¾®ÎÓ»á¡¦ÎÓ»á¡¦ÌÐÌÚ»á¤âÆ°¤²ÃÂ®¡¡
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
ÆüËÜ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ø¡£¹â¤¤»Ö¤ÈÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¡¢¹ñ¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡Öº£¡¢ºÇ¤âµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¸³è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ê¤É¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏÊýºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç¤â½¢Ï«»þ´ÖÄ´À°¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤â°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÀïÁè¤Î·Á¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹ñËÉÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¼«±ÒÂâ¤Î½è¶ø²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬3ÅÙ¤ÎÁªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë¡¢Íê¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï20Æü¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤òÁ°¤Ë¡¢ÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÈ¯Â¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤ä19ÆüÄ«¤Ë»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç²ÏÌî»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿½½¿ô¿Í¤ÎµÄ°÷¤â¾®Àô»á»Ù»ý¤Ë²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤¿¾®ÎÓ»á¤Ï19ÆüÄ«¡¢ÅÔÆâ¤Î¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿Ø±Ä¤ÏÅÞ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¿Ø±Ä¤Î²ñµÄ¤ä»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤ëÅÅÏÃ¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£