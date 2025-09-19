¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÇÐÍ¥¡õ½ñÆ»²È¤Î¤ª¤·¤Îº»Íå¤µ¤ó¤¬¥á¥â¥ê¥¢¥ëÉü³è¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¼º³Ú±à-shadow eden-¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú¤ª¤·¤Îº»Íå ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¼º³Ú±à-shadow eden-¡×¡Û 9·î19Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1,650±ß
¤ª¤·¤Îº»Íå ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¼º³Ú±à-shadow eden-¡×
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¤ª¤·¤Îº»Íå¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¼º³Ú±à-shadow eden-¡×¤ò9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,650±ß¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢25ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¡¦½ñÆ»²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤ª¤·¤Îº»Íå¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡£Éü³è¤È¤Ê¤ëËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢º½µÖ¤Ê¤É¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
