¼çÎÏÀïÀþÎ¥Ã¦¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬Êä¶¯¡Ä¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤È¥Ù¥Æ¥é¥óµ¢²½Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï9·î19Æü¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¶¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥é¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤Î2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤Ï211¥»¥ó¥Á111¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë32ºÐ¡£¼ç¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤Ë½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÇB¥êー¥°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢2·î¤«¤éAÅìµþ¤Ë½êÂ°¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï23»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ5.0ÆÀÅÀ4.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.0¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï43ºÐ¤Îµ¢²½Áª¼ê¤Ç¡¢2011Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¡£ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡¢ÆüÎ©¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥ºÅìµþ¡Ê¸½¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡¢Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡¢¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤Ç¤Î2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ï45»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÆ±5.5ÆÀÅÀ4.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.6¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡AÅìµþ¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤¬º¸ç¤Ê¢¶ÚÂ»½ý¡¢µ¢²½Áª¼ê¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¤¬º¸ÂçÂÜÆóÆ¬¶Ú¶ÚÂ»½ý¤Ç¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¤Ø¡£¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤¬10·î5Æü¡¢¥í¥·¥¿ー¤¬10·î13Æü¤Þ¤ÇºÆÅÐÏ¿ÉÔ²Ä¤Ç¡¢Î¾Áª¼ê¤È¤â10·î3Æü¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖºÆ¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Áー¥à¤¬ÎÉ¤¤³«Ëë¥¹¥¿ー¥È¤¬ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¥×¥ìー¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¶¥Ã¥¯¡Ë
¡ÖÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡ªTOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë