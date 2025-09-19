¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Î¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¥¢¥ô¥£¹¬¼ù¤¬Éé½ý¡Ä¡Ö±¦ÂçÂÜ¹ü³°Â¦ðù³°½ýÀÆð¹üÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ
¡¡9·î19Æü¡¢B1À¾ÃÏ¶è¤Î¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ï¡¢¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¥¢¥ô¥£¹¬¼ù¤¬¡Ö±¦ÂçÂÜ¹ü³°Â¦ðù³°½ýÀÆð¹üÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß27ºÐ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢206¥»¥ó¥Á106¥¥í¤Î¥»¥ó¥¿ー¡£2018－19¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¸¥çー¥¸¥¢¹©²ÊÂç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ØÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¥¿ー¥º¡Ê¸½¡§¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2020－21¥·ー¥º¥ó¤«¤é»°²Ï¤Ø°ÜÀÒ¡£Ä¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ìー¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÏB1¥êー¥°Àï51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ14Ê¬12ÉÃ¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç2.9ÆÀÅÀ2.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É0.3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ï¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ê¥«¥¸¥ÄAICHI CENTRAL CUP 2025¡×3°Ì·èÄêÀï¤ÎÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºÀï¤ÇÉé½ý¡£¸½»þÅÀ¤ÇÉüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ÄË¤¤°ì»þÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¥§ー¥Õ¥¡ー