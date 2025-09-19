¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º²»¤òÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡¢JBL½é¤Î¥«¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖSoundgear Clips¡×
¡¡¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï9·î25Æü¤Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¾Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJBL¡×¤«¤é¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖJBL Soundgear Clips¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥®¥¢ ¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î4¿§¡Ê¥³¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï10·î2ÆüÈ¯Çä¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÏAmazon.co.jp¸ÂÄê¤Ç10·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¡ÖJBL¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü8700±ß¡£
¡¡¡ÖJBL Soundgear Clips¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSoundgear¡×¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢¡ÖJBL OpenSound¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»Ï³¤ì¤òºÇ¾®¸Â¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¼þ°Ï¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆ¨¤µ¤º¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÈ¼«Àß·×¤Î¥¢¡¼¥ÁÉôÊ¬¡ÖJBL SonicArc¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¼ª¤Î·Á¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£¼ªÎØ¤Ê¤É¤Î¸ü¤ß¤ä·Á¤Î°ã¤¤¤ÇÁõÃå°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä´ã¶À¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÁõÃåÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤â²»³Ú¤âÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌÏÃÍÑ¥Ó¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¡ß4´ð¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼ÄÌÏÃ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖJBL Headphones¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ëÄÌÏÃ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÒ¼ª¤ÎÁõÃå¤À¤±¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥Í¥¯¥È¡×¡¢2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆ±»þÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÂÎ¤ÏIP54½àµò¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¤¸¤óÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤ß¤¬Ìó8»þ´Ö¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó24»þ´Ö¡£
¡ü¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
