BABYMONSTER¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É/¥ー¥ê¥ó¥°ver.¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
BABYMONSTER¤Î2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¥ß¥Ë¥Óー¥à¥ー¥ê¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¡¢9·î19Æü11»þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ
BABYMONSTER¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¥ß¥Ë¥Óー¥à¥ー¥ê¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¼ïÎà¤º¤ÄÈ¯Çä¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢CD¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ëー¥×¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¸Ä¿Í¤ò¤¢¤ï¤»¤¿24Ëç¤Î¤Ï¤¬¤¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡¢¸Ä¿Í¥»¥ë¥Õ¥£¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¹½À®¡£
¥ß¥Ë¥Óー¥à¥ー¥ê¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤È¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
1¼¡Í½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯3¼ï¤È¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯6¼ï¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢FSC¡Ê¹ñºÝ»³ÎÓ´ÉÍý¶¨µÄ²ñ¡ËÇ§¾ÚÍÑ»æ¤ÈÂçÆ¦Ìý¥¤¥ó¥¯¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Î°ÕÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
Í½ÌóÈÎÇä¤Ï10·î9Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢10Æü¤«¤é¤ÏYG¥»¥ì¥¯¥È¡¢KTOWN4U¡¢¥¦¥£ー¥Ðー¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¡¢Á´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£BABYMONSTER¡ØWE GO UP¡Ù¤Ë¤Ï4¶Ê¼ýÏ¿
BABYMONSTER¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØHELLO MONSTERS¡Ù¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿¡£ ¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËÌÊÆ¡¦ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î·×20ÅÔ»Ô¡¢32²ó¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ30Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¸òÎ®¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢BABYMONSTER¤Ï10·î10Æü13»þ¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï10·î11Æü¡Ë¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¤¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÈôæÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWE GO UP¡×¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¸õÊä¤Ç¶¥¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡ÖPSYCHO¡×¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Í×ÁÇ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë²ÃÌ£¤µ¤ì¤¿¥¹¥íー¶Ê¡ÖSUPA DUP A LUV¡×¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥¸¥ã¥ó¥ë´ðÈ×¤Î¥À¥ó¥¹¶Ê¡ÖWILD¡×¤Î4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.14 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡Ø2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR HELLO MONSTERS¡¡IN JAPAN～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～¡Ù
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM¡ØWE GO UP¡Ù
¢¨´Ú¹ñÈ¯Çä¤Ï10·î10Æü
