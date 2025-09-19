¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(19Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
48684.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
47273.28¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
46288.69¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
45547.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
45489.61¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
45315.14¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
45045.81¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á19Æü½ªÃÍ
44863.75¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
44598.17¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
44372.50¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
44341.59¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
43843.96¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
43705.94¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
43368.05¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42719.64¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
42410.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
42394.50¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
41922.27¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
41510.59¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
41420.95¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
40995.61¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
40447.40¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
40386.09¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
40138.60¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
39273.25¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38945.51¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38354.93¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
38322.75¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
38157.04¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
36791.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
36571.26¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
36136.25¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
32999.24¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
29862.24¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡84.47(Á°Æü93.00)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡90.54(Á°Æü94.59)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 91.51(Á°Æü94.28)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 88.03(Á°Æü88.95)
¡Î2025Ç¯9·î19Æü¡Ï
