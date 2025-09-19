[PTS]¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¡¡15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤Î¾å¾º1147ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî1774ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡9·î19Æü¤ÎPTS¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê08:20～16:30¡Ë¤¬½ªÎ»¡£Åì¾Ú¤Î¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¤¿15»þ30Ê¬°Ê¹ß¤ËÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï2961ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï1147ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï1774ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï225ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬96ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï127ÌÃÊÁ¤ÈÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï90±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î19Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <2585>¡¡£Ì¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡ 2765¡¡¡¡+466¡Ê +20.3%¡Ë
2°Ì <7719>¡¡Åìµþ¹Õµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡360¡¡¡¡ +57¡Ê +18.8%¡Ë
3°Ì <3321>¡¡¥ß¥¿¥Á»º¶È¡¡¡¡¡¡¡¡ 1563¡¡¡¡+167¡Ê +12.0%¡Ë
4°Ì <8848>¡¡¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡780¡¡¡¡ +57¡Ê¡¡+7.9%¡Ë
5°Ì <9428>¡¡¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¡¡¡¡¡¡ 1523.9¡¡ +83.9¡Ê¡¡+5.8%¡Ë
6°Ì <4571>¡¡¥Ê¥Î£Í£Ò£Î£Á¡¡¡¡¡¡¡¡138¡¡¡¡¡¡+7¡Ê¡¡+5.3%¡Ë
7°Ì <5721>¡¡£Ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡301¡¡¡¡ +11¡Ê¡¡+3.8%¡Ë
8°Ì <9215>¡¡£Ã£á£Ó£ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1064¡¡¡¡ +35¡Ê¡¡+3.4%¡Ë
9°Ì <1377>¡¡¥µ¥«¥¿¥¿¥Í¡¡¡¡¡¡¡¡ 3770¡¡¡¡+105¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
10°Ì <3926>¡¡¥ªー¥×¥ó¥É¥¢¡¡¡¡¡¡471.1¡¡ +13.1¡Ê¡¡+2.9%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7875>¡¡ÃÝÅÄ£é£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡770¡¡¡¡-282¡Ê -26.8%¡Ë
2°Ì <8954>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£Æ¡¡¡¡¡¡80200¡¡-20100¡Ê -20.0%¡Ë
3°Ì <8091>¡¡¥Ë¥Á¥â¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2077¡¡¡¡-487¡Ê -19.0%¡Ë
4°Ì <8616>¡¡Åì³¤Åìµþ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡494¡¡¡¡-100¡Ê -16.8%¡Ë
5°Ì <3481>¡¡É©ÃÏ½êÊªÎ®£Ò¡¡¡¡ 102200¡¡-20000¡Ê -16.4%¡Ë
6°Ì <3461>¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡570¡¡¡¡ -33¡Ê¡¡-5.5%¡Ë
7°Ì <6485>¡¡Á°ÂôµëÁõ¡¡¡¡¡¡¡¡ 1513.1¡¡ -83.9¡Ê¡¡-5.3%¡Ë
8°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 2502¡¡-111.0¡Ê¡¡-4.2%¡Ë
9°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.6¡¡¡¡-0.4¡Ê¡¡-4.0%¡Ë
10°Ì <1550>¡¡£Í£Ø³¤³°³ô¼°¡¡¡¡¡¡ 6300¡¡¡¡-260¡Ê¡¡-4.0%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <6326>¡¡¥¯¥Ü¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1900¡¡ +43.5¡Ê¡¡+2.3%¡Ë
2°Ì <4704>¡¡¥È¥ì¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡ 8531.5¡¡ +89.5¡Ê¡¡+1.1%¡Ë
3°Ì <8035>¡¡Åì¥¨¥ì¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡25850¡¡¡¡+240¡Ê¡¡+0.9%¡Ë
4°Ì <6471>¡¡ÆüÀº¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡794.4¡¡¡¡+6.5¡Ê¡¡+0.8%¡Ë
5°Ì <6302>¡¡½»Í§½Å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3416.1¡¡ +24.1¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
6°Ì <1721>¡¡¥³¥à¥·¥¹£È£Ä¡¡¡¡ 3691.1¡¡ +24.1¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
7°Ì <8233>¡¡¹âÅç²°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1529.3¡¡¡¡+9.3¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
8°Ì <4578>¡¡ÂçÄÍ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 8187.1¡¡ +46.1¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
9°Ì <7832>¡¡¥Ð¥ó¥Ê¥à£È£Ä¡¡¡¡ 4866.1¡¡ +24.1¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
10°Ì <7731>¡¡¥Ë¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1889¡¡¡¡+9.0¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <1605>¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 2502¡¡-111.0¡Ê¡¡-4.2%¡Ë
2°Ì <8308>¡¡¤ê¤½¤Ê£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 1473¡¡ -18.5¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
3°Ì <5713>¡¡½»Í§¹Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4100¡¡¡¡ -50¡Ê¡¡-1.2%¡Ë
4°Ì <4689>¡¡¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡¡¡490¡¡¡¡-4.5¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
5°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡680.1¡¡¡¡-5.5¡Ê¡¡-0.8%¡Ë
6°Ì <5631>¡¡ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8820.1¡¡ -65.9¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
7°Ì <6841>¡¡²£²ÏÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4291.1¡¡ -29.9¡Ê¡¡-0.7%¡Ë
8°Ì <5801>¡¡¸Å²ÏÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8900.9¡¡ -56.1¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
9°Ì <8802>¡¡É©ÃÏ½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3337.1¡¡ -19.9¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
10°Ì <1803>¡¡À¶¿å·ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2121¡¡ -12.0¡Ê¡¡-0.6%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
