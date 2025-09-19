Â©»Ò3¿Í¡Ö¥Þ¥Þ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¡×ÆÍÁ³¤ÎÊÌµï¤Ç¡Ä¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤¬²ó¸Ü
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÅ·»È¡×Â¹Ì¼¡õÂ©»Ò¡õµÁÌ¼¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤
¡¡Î¥º§¤·¤Æ3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¡£»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌµï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤¯¤é¤¤ÊÌµïÀ¸³è¤Ç¡£»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬Â¿´¶¤Ê¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¸À¤¨¤ë¤È¤¤Ë¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é1¿Í¤Ò¤È¤ê¡Ø¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é3¿Í¤È¤â¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¡Ø¤Ç¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤ÏÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤¬Á´³«¤ÇÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤À¤«¤éº£¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤ª¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂè1¤ÎÆ±µï¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢Í§¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¡£¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤â¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÁêÃÌ»ö¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÂ¼¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÉÛ»ÜÇî¡Ê67¡Ë¤È1992Ç¯¤Ë·ëº§¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¡¢¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤ËÎ¥º§À®Î©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
