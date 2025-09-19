³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹»³·Á»Ô»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¡¡³ÚÅ·¤ËÍèµ¨¤Î1·³Àï³«ºÅ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð
¡¡³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹»³·Á»Ô»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤¬19Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¡¢º´Æ£¹§¹°»³·Á»ÔÄ¹¤¬Íèµ¨¤Î1·³Àï³«ºÅ¤ÎÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¡£¡Öº£Ç¯6·î¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡¢»³·Á»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿»³·Á»Ô¤Ç³ÚÅ·Àï¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò»ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö²æ¡¹¤âÅìËÌ¤ÎµåÃÄ¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¼¤ÒÍèÇ¯¤â»³·Á»ÔÆâ¤Ç¤Î³«ºÅ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿³ÚÅ·¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈËÜÉô¡¡²¬ÅÄÊþ¾ëËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡£³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¤Ï»³·Á»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µåÃÄ°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤Ïº£µ¨21Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ËÜµò¤ò¹½¤¨¤ëµÜ¾ë¸©¤ò´Þ¤àÅìËÌ6¸©¤Ç¤Î¼çºÅ»î¹ç³«ºÅ¤òÃ£À®¡£¿¹°æÀ¿Ç·µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â6¸©³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£