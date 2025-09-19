¸òÈÖ¶ÐÌ³Ãæ¤Ë100²ó°Ê¾å¡Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒ¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç20Âå·Ù»¡´±¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ç250Ëü±ß¤Û¤É¤òÅÒ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÁêÌÏ¸¶·Ù»¡½ð¤Î20Âå¤ÎÃËÀ½äºº¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é¤Î3¤«·î¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢¤ª¤è¤½500²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ç250Ëü±ß¤Û¤É¤òÅÒ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ½äºº¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸òÈÖ¤Î¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¤â100²ó°Ê¾å¡¢ÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ½äºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ºµë100Ê¬¤Î10¡¢6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ë½äºº¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢19ÆüÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£