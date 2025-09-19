¡ÚÃæÆü¡Û°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇºÇ¸å¤Î²ÖÆ»¤Ø¡¡ÃæÅÄæÆ¤ò1·³ÅÐÏ¿¡¡Á°ÆüDeNAÀï¤Ç¹õÀ±¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï¤ÏÅÐÏ¿Ëõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï19Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÃæÆü¤ÏÃæÅÄæÆÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï2007Ç¯¤ËÂçºå¶Í°þ¹â¹»¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸åµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2024Ç¯¤«¤éÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤êº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í18Ç¯¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1783»î¹ç¤Ç309ËÜÎÝÂÇ¡¢1087ÂÇÅÀ¤È¥×¥íÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ëµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿Í°°æÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨12»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·4¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.12¤òµÏ¿¡£Á°Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë¤âÀèÈ¯¤·4²ó2/3¤òÅê¤²4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£