¡¡²Î¼ê¡¢½÷Í¥¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡Ê46¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ç¡¢Å¸Í÷²ñ¡ÖÀµÁÒ±¡¡¡THE¡¡SHOW¡½´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë´ñÀ×¡½¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡9000·ï¤â¤ÎÊõÊª¤ò1300Ç¯¶á¤¯ÃÏ¾å¤Ç¼é¤êÅÁ¤¨¤¿ÀµÁÒ±¡¤ÎÎò»Ë¤ÈÊª¸ì¡¢ÊõÊª¤ÎÈþ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ëµðÂç¤ÊÄ¶¹âÀººÙ±ÇÁü¤ä¡¢ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¸¸¤Î¡ÖÍöÔúÂÔ¡×¤Î¹á¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1300Ç¯Á°¤ÎÀµÁÒ±¡¤ÎÀ¤³¦¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼Ä¸¶¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤òÀ©ºî¡£ÀµÁÒ±¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ñºÝ¿§Ë¤«¤ÊÊõÊª¤Î¿åº¹¤·¡Ö¼¿¸ÕÉÓ¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡ÖLACQUERED¡¡EWER¡¡SHOSOIN¡¡DORESS¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Á¡ºÙ¤ÊÁõ¾þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤è¤½400¥Ñ¡¼¥Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤Ç¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÌÏÍÍ¤ò¤¯¤ß¼è¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¹½ÁÛ¤«¤éÌó1Ç¯¤«¤±¤Æ¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤¬¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¥ë¥à¡£¡ÖÊõÊª¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢µÜÆâÄ£ÀµÁÒ±¡»öÌ³¶É¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿3D¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÂ¤·Á¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¡¢¾ðÇ®¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊõÊª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£