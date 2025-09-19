ÀäÂÐ½÷²¦¡¦°Ëß·¤¬3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÅç¤È¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡Ö²¼°Ì¸ß´¹¤À¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÖRIZIN¡×¤Ï19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖRIZIN¡¡LANDMARK12¡¡in¡¡KOBE¡×¡Ê11·î3Æü¡¢GLION¡¡ARENA¡¡KOBE¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¡Ê27¡áRoys¡¡GYM/JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÅçº»½ïÎ¤¡Ê30¡á¥ê¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¸¥à¿·½ÉMe¡¤We¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²ñ¸«¤·¤¿°Ëß·¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÁê¼ê¤¬ÂçÅç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¤ÎÄº¾å·èÀï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÅç¤Ï»ä¤Î²¼°Ì¸ß´¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷»Ò¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò³ÊÆ®µ»¤ÏÌÌÇò¤¤¤¾¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÌ¥¤»¤ì¤ëÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È16ÀïÁ´¾¡¤ÈÀäÂÐ½÷²¦¤Ï¼«¿®¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂçÅç¤Ï¡Ö»Ä¤ê45Æü¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡£»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤éÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇÅÝ¡¦°Ëß·¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µËëÆâÎÏ»Î¤Îµ®¸¿À¡Ê28¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏMAXµÈÅÄ¡Ê37¡áTEAM²¬¸«¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ¤ÏÎ©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖFIGHT¡¡CLUB.2¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¡È¸ÉÆÈ¤ÎÉ÷Â¯ÈÓ¡É¤«¤éÍè¤¿MAXµÈÅÄ¤Ç¤¹¡£RIZIN¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥°¥Ê¥à¤ò¤Ö¤Á¤³¤ß¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈùÌ¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¡Ö¥Í¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Í¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Îµ®¸¿À¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£