ÅÅÄÌ¤È¹ñÆâ¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇÁÈ¿¥¡ÖÌ¤Íè»ö¶ÈÁÏ¸¦¡×¤Ï9·î18Æü¡¢2040Ç¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÂÖ¤òÍ½Â¬¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é´ë¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡ÖÅÅÄÌ Ì¤Íè¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼100¡×¤Î2025Ç¯ÈÇ¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¥Ý¥¹¥ÈSDGs»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµº÷¤¹¤ë¶¦ÁÏ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅÅÄÌ Ì¤Íè¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼100(2025Ç¯ÈÇ:É½ÌÌ)
¡û¥Ä¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ
¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤³°Éô¾ðÊó¤ò´ð¤Ë2040Ç¯¤Î¼Ò²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤¿8¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¦100¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹½À®¡£
´ë¶È¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ä¥Ó¥¸¥ç¥óºöÄê¡¢Ä¹´üÀïÎ¬¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¶¦ÁÏ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤âÅ¸³«¡£SDGs¤¬ÄêÃå¤·¤¿¡Ö¥Ý¥¹¥ÈSDGs¡×»þÂå¤Î»ö¶È¹½ÁÛ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅÄÌ Ì¤Íè¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼100(2025Ç¯ÈÇ:Î¢ÌÌ)
³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¡ÖÉ½ÌÌ¡×¤È¡ÖÎ¢ÌÌ¡×¤Î2ÌÌ¹½À®¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¤Ê¤É¤ÎÄêÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¨º¶¤ò·ÇºÜ¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÎÃû¤·¤Î»öÎã¤ä¡¢2040Ç¯¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ò¡ÖÌ¤Íè¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤Íè»ö¶ÈÁÏ¸¦¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÈ¯ÁÛ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢Ìµ´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤ë¥Æ¡¼¥ÞÆ±»Î¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¡£2025Ç¯ÈÇ¤Ç¤ÏÎ¢ÌÌ¤ò²þÄê¤·¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡×¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤Ø¤ÎÅ¬±þ¡×¡ÖAI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¡×¤òÁ´¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉ¬¤ºÁÈ¤ß¹þ¤àÍ×ÁÇ¤È¤·¡¢³Ý¤±¹ç¤ï¤»Îã¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÅý¹ç¤äÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇÀ¶È¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿ä¤·³è¡¢»ñ»º¡¢¾ðÊóÎ®ÄÌ¤Î5¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¿©ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¼Ò²ñ´Ø¿´¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅÄÌ Ì¤Íè¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼100(2025Ç¯ÈÇ:¥Æ¡¼¥Þ°ìÍ÷)
¡û¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥ÈSDGs»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµ¤ë¶¦ÁÏ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(ÂÎ¸³ÈÇ)¡×¤â¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÌ¤Íè¤ÎÆ°¸þ¤ò³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È²ÝÂê¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ä»ö¶Èµ¡²ñ¤òÃµº÷¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆóÉô¹½À®¤Ç¡¢Âè°ìÉô¤¬Ì¤ÍèÆ°¸þ¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ö¡ÖÌ¤ÍèÊÙ¶¯²ñ¡×¡¢ÂèÆóÉô¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£²ñ¾ì¤ÏÅÅÄÌËÜ¼Ò¥Ó¥ë(ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¡¢Äê°÷30Ì¾¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¡£»öÁ°ÅÐÏ¿À©(¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¹¥ÈSDGs»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµ¤ë¶¦ÁÏ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(ÂÎ¸³ÈÇ)¡×¤ò³«ºÅ
