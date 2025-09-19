°Â¤á¤°¤ß¡¢Ì¼2¿Í¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæÊú¤Ã¤³¡©¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¤¬9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤ËºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Â¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¿§¡¹¡×¤ÈÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÊó¹ð¡£¡Ö¥í¥±Ãæ¡¢³¤¤ÎÍ¼Æü¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤·¤¿¡×¤È»Å»ö¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæÊú¤Ã¤³¡©¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌ¼2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½Ö´Ö¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡¢°Â¤µ¤ó¤Î¸ý¸µ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Â¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¤È2011Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯3·î17Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2024Ç¯1·î23Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
