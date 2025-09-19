timelesz¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤ËÇë¸¶À»¿Í¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¤é¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡¶¶ËÜ¾À¸¡Êtimelesz¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë10·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË24»þ12Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È9Ì¾¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢30ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍÉ¤ìÆ°¤¯¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¾À¸¡Ë¤Î¿´¾ð¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù30ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì¤È¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWEBÌ¡²è¡£¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»¦¿ÍÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£Âç³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÊÒ¶Íßº¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡Ä¡£¹ªÌ¦¤ÏÎ¢¤Î´é¤Ç¤¢¤ëâÃ´õ¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¡È¶¦ÈÈ¡É¤È¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò±ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹ªÌ¦¤ò¶¶ËÜ¡¢2¤Ä¤Î¿Í³Ê¤ò»ý¤Ä¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ßº¡¿âÃ´õ¤ò¹±¾¾Í´Î¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤Êª¸ì¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦³¤ÅÍ¤Î»¦¿Í»ö·ï¡¢¤µ¤é¤Ëßº¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¡¦ÅãÆ²²íÌéÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Çë¸¶À»¿Í¡£³¤ÅÍ»¦³²¤Î»ö·ï¤Èßº¤Î¼ºí©¤Î´ØÏ¢¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë·º»ö¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÅãÆ²¤ÎÉô²¼¤Ç¡¢Ç®°Õ¤¢¤Õ¤ì¤ë·º»ö¡¦»°Âð·½¸ãÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËïÌÚÎèÌï¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AMEL¤ÎÅ·À¥°¦°áÆá¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¢¤ë·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÁÜºº¤ËÍ½´ü¤»¤Ì±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AMEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Å·À¥°¦°áÆáÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡£ßº¤È¤ÎÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ë¶¯¤¤¼¹Ãå¿´¤òÊú¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¹ªÌ¦¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ªÌ¦¤ËÃ¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¯Àé¼ï¥â¥ÊÌò¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀîÎÜ²Ú¡£¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¿´¤Î±ü¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ßº¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ªÌ¦¤¬´í¤¦¤¤Æ»¤ËÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢É¬»à¤Ë»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¹ªÌ¦¤ÎÂç³Ø¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢AMEL¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¿åÀîæÆÂÀÌò¤Ï¡¢¾æÂÀÏº¡£¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿åÀî¤Ï¡¢¹ªÌ¦¤òAMEL¤Î¥é¥¤¥Ö¤ØÍ¶¤¤¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡£ÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡Âè¤Ë¹ªÌ¦¤¬´í¤¦¤¤Êý¸þ¤Ø·¹¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËAMEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çßº¤ËÂÐ¤·¡¢¼»ÅÊ¤äÈ¿´¶¤òÊç¤é¤»¤ëÎÜÆàÌò¤Ë¤Ï½©ß·Èþ·î¡£AMEL¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ÊÀ³Ê¤Î¥¨¥ÞÌò¤Ë¤Ï¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ßºÌò¤Î¹±¾¾Í´Î¤¡¢°¦°áÆáÌò¤Î±ÊÀ¥è½»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAMEL¡×¤ò±é¤¸¤ë¡£º£²ó¡¢¤³¤ÎAMEL¤Î4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ßº¤Î»äÀ¸³è¤ä»ö·ï¤ò¤á¤°¤ë¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Çßº¤ÎÎø¿Í¡¦¿·¾±³¤ÅÍÌò¤òÀõÌî½×ºÈ¡£¤½¤·¤ÆAMEL¤Î³èÆ°¤òÎ¢¤«¤é»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦Ëö¼¡Ìò¤Ë¤ÏÈô±ÊÍã¡Ê¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ï¡¢¹ªÌ¦¤Èßº¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Í§¾ð¤äÆ´¤ì¡¢¼»ÅÊ¤äµ¿Ç°¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Êª¸ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÅ¸³«¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¥Æ¥ìÅì¤¬Â£¤ë´í¸±¤ÇÀÚ¤Ê¤¤Æ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¿åÄì¤ËÄÀ¤à¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ö¹ªÌ¦¤Èßº¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÑëÆáÅª¤Ê´í¤¦¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï½ã¿¿Ìµ¹¤¤Êßº¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡¦âÃ´õ¤Ê¤Î¤«¡½¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡È·¯¤ÈÄì¤Þ¤ÇÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¹ªÌ¦¤Èßº¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Ï¤ä¤¬¤Æºá¤È¶¦ÈÈ¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢´í¸±¤ÇÑ³¤¤À¤³¦´Ñ¤ò°ìËç¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½é²óÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ30ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¹ªÌ¦¤Èßº¤Î²Æ¤Î¤¢¤ëÆü¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±À¸³è¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤ÇÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÖÈà½÷¤Ï»¦¿ÍÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¡Ä¡£Æ´¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿À¸³è¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ç´í¸±¤Ê±²¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¹ªÌ¦¤Î¿´¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î¹âÌÄ¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢Èà½÷¤Ø¤Îµ¿Ç°¤Î´Ö¤ÇÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯¹ªÌ¦¤Î¿´¾ð¤ò¶Å½Ì¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£
¡¡±«¤ÎÃæ¤ÇÐÊ¤àßº¡¢Â©¤ò¤Î¤à¹ªÌ¦¤ÎÉ½¾ð¡½¡£Ã»¤¤ÃÇÊÒ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤òÁý¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÊª¸ì¤Î±²¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¡£¥é¥¹¥È¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡Èßº¡É¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¥É¥é¥Þ24¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î3Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24»þ12Ê¬ÊüÁ÷¡£BS¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ10·î7Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þÊüÁ÷¡£
¡¡Çë¸¶À»¿Í¡¢ËïÌÚÎèÌï¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡¢ÀÐÀîÎÜ²Ú¡¢¾æÂÀÏº¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Çë¸¶À»¿Í¡¿ÅãÆ²²íÌéÌò
ÅãÆ²²íÌé¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢Çë¸¶À»¿Í¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ã¤¤äÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅãÆ²¤Ï·º»ö¤Ç¡¢¿¦Ì³¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë°Ç¤ä½Å²Ù¤òÈà¼«¿È¤â´¶¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤âÌò¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À½ë¤µ¤Î»Ä¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¾¯¤·¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ë´À°®¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËïÌÚÎèÌï¡¿»°Âð·½¸ãÌò
»°Âð·½¸ã¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢ËïÌÚÎèÌï¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°Âð¤ÏÅÓÃæ¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤È¡¢»×¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
º»Åè¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿°ì²Æ¤ÎÊª¸ì¡£ÂæËÜ¤ä¸¶ºî¤ÇÁÛÁü¤·¤¿·Ê¿§¤¬¡¢±ÇÁü¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±ÊÀ¥è½»Ò¡¿Å·À¥°¦°áÆáÌò
¡Ö¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤âÅ¸³«¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä±é¤¸¤ëÅ·À¥°¦°áÆá¤ÏAMEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ßº¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÊü¤Ã¤ÆÃÖ¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®°Ëâ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤ò¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤òËÝÏ®¤µ¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÀÐÀîÎÜ²Ú¡¿Àé¼ï¥â¥ÊÌò
Àé¼ï¥â¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÀÐÀîÎÜ²Ú¤Ç¤¹¡£¡Ê¸¶ºî¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ë¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¿´¶¯¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤Èµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Èµ¿¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤Ò¤È²Æ¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾æÂÀÏº¡¿¿åÀîæÆÂÀÌò
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¿åÀîæÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¾æÂÀÏº¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¤Þ¤º¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡Ö¥É¥é¥Þ24¡×¤ÎÏÈ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤ÈËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿åÀî¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤Ç¿ÆÍ§Ìò¤Ç¤â¤¢¤ë¹ªÌ¦¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ¾À¸¤µ¤ó¤È¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î»þ¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê»£±Æ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«³§ÍÍ¤â°ì½ï¤Ë¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È²Æ¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÍÉ¤ìÆ°¤¯¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¾À¸¡Ë¤Î¿´¾ð¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù30ÉÃ¥È¥ì¡¼¥é¡¼
