ºÇ½ª½µ¤Î¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÇä¤ì¤Ã»Ò£³£²ºÐ¤¬½Ð±é¤Ø¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡Ö·Ò¤¬¤ë¤Î¡©¡×º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¸·î£¹¤ä¡Ö¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤â¡Ä¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×Á°¸¶ÞæºÆ¤Ó
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ä¤ê£±½µ¤È¤Ê¤Ã¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¡¦Á°£¸»þ¡Ë¡££±£¹Æü¤Ë¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È£²¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡×¤Ç¡¢¡ÖËÙ°æËþÌò¡¡ÀÐ¶¶Ï¡»Ê¤µ¤ó¡¢Éð»³·Ã»°Ìò¡¡Á°¸¶Þæ¤µ¤ó¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¶¶Ï¡»Ê¡Ê£¸£´¡Ë¤ÈÁ°¸¶Þæ¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÈ±·¿°ã¤¦¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¥Ï¥¿¥Î¤µ¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÁ°¸¶¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Á°¸¶¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¸å´ü¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¡¢£²£³Ç¯Á°´ü¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤ËÂ³¤¯Ä«¥É¥é½Ð±é¡£º£ºî¤ÈÆ±¤¸¤¯¹âÃÎ¤¬ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç¤Ï¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÂÀÏº¤Î¸¦µæÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÇÈÂ¿ÌîÂÙµ×Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¤ä¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¸¶¡££±£°·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ°¸¶Þæ¤µ¤ó¡ª¥Þ¥¸¤«¡ª´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁ°¸¶Þæ¤µ¤óÅÐ¾ì¡ª¡©¤é¤ó¤Þ¤óÇÈÂ¿ÌîÂÙµ×¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÈÂ¿Ìî¤¯¤ó¤À¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡Á°¸¶¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡Ö¹âÃÎÄ«¥É¥éºÆ¤Ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£