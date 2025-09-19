ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤óÆâ±ï¤ÎºÊ¡¦»°Âå½ã²Î¡¢½µ´©½÷À¤ÈÏÂ²òÉÔÀ®Î©¡Ö¿¿¼Â¤¬¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¡×
¡¡£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤ÎÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£±¡Ë¤ÎºÊ¤Ç²Î¼ê¤Î»°Âå½ã²Î¡Ê¤ß¤À¤¤¡¦¤¸¤å¤ó¤«¡Ë¤¬¡¢»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÊóÆ»¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½µ´©½÷À¡×¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¡Ö¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡×¤Ë£±£¶£µ£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÏÂ²ò¶¨µÄ¤¬£±£¹Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶¨µÄ¸å¡¢»°Âå¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÏÂ²ò¤¬ÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼ÒÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÏÂ²ò¶¨µÄ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢ÁÐÊý¤ÎÊÛ¸î»Î¤È»°Âå¤â½ÐÀÊ¡£Åö½é¤«¤éÏÂ²ò¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤°Õ¸þ¤À¤Ã¤¿»°Âå¤Ï¡¢ºÛÈ½´±¤Ë¡Ö¿¿¼Â¤¬¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÏÂ²ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼ÒÂ¦¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÏÂ²ò°Æ¤òÄó¼¨¤»¤º¡¢Ìó£±£µÊ¬¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡»°Âå¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¡Ö¿·Ä¬¼Ò¡×¡¢¡Ö½÷À¼«¿È¡×¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¡Ö¸÷Ê¸¼Ò¡×¤âÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡ÖÏÂ²ò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ°Äì¹³Àï¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÁèÅÀ¤Ï¡¢£²£²Ç¯£±£±·îÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ç¡¢»ö¸ÎÅöÆü¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÃÆ£Ãã¤¬»°Âå¤Ë¤É¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿ÅÀ¡££¸·î£²£¹Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè£³²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¡¢»°Âå¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¡Øº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ê²ÃÆ£¤¬¡Ë¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£