¿·¤·¤¤¡Ö¼óÅÔ¹â1¹æÀþ¡×¤Ä¤¤¤Ë³«ÄÌ¡ª Ìó10Ç¯±Û¤·¤Î¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤«¤¨¹©»ö¡×ºÇ½ªÃÊ³¬¤Ø 10·î¤Ë¸òÄÌÀÚ¤êÂØ¤¨
¡Ö¹¹¿·Àþ¡×¾å²¼Àþ¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡¢1¹æ±©ÅÄÀþ¡ÖÅìÉÊÀî»·¶¶¡¦»½§ËäÎ©Éô¡×1.9km¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë·úÀß¤·¤¿¡Ö¹¹¿·²¼¤êÀþ¡×¤Ë¸òÄÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ì¿·¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¤·¤¤¼óÅÔ¹â1¹æÀþ¡×¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÈÊÂÁö¤¹¤ëÆ±¶è´Ö¤Ï³«ÄÌ¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢Ï·µà²½¤¬Ãø¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢2016Ç¯2·î¤è¤ê¡ÈÂ¤¤êÂØ¤¨¡É¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏ¹¹¿·¡×»ö¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô¤ò»ß¤á¤º¤ËÂ¤¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÎ¦Â¦¤Ë¡Ö±ª²óÏ©¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¾å¤êÀþ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¤½¤Î¸åËÜÀþ¤ò°ìÉô¼è¤ê²õ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ö¹¹¿·¾å¤êÀþ¡×¤ò´°À®¤µ¤»¡¢»ÃÄêÅª¤Ë²¼¤êÀþ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤êÉôÊ¬¤Î¼è¤ê²õ¤·¤È¿·ÀßÀþ¤Î¹©»ö¤ò¿Ê¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¹¹¿·²¼¤êÀþ¡×¤¬´°À®¤·¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë1»þ¤Ë²¼¤êÀþ¤ò¤³¤Á¤é¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²¼¤êÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¹¿·¸å¤ÎºÇ½ª·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï²¼¤êÀþ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¹¹¿·¾å¤êÀþ¡×¤ÎÉ¸¼±¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤ò²þÃÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾å¤êÀþ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢ÏÑ´ßÀþ¤«¤é1¹æÀþ¤Î¡Ö±ª²óÏ©¡×¡Ê¸½¾å¤êÀþ¡Ë¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç°æJCT¡×¤Î¥é¥ó¥×¤ò¡¢¡Ö¹¹¿·¾å¤êÀþ¡×¤ØÀÜÂ³¤µ¤»¤ë¹©»ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Âç°æJCT¤Ï¡Ö±ª²óÏ©¡×¤Ø¡È±¦Â¦¡É¤«¤éÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¸å¤Ï¡Ö¹¹¿·¾å¤êÀþ¡×¤Î¡Èº¸Â¦¡É¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯½Õº¢¤ÎÅÚÆü¤Ë¡Ö±ª²óÏ©¡×¤«¤é¡Ö¹¹¿·¾å¤êÀþ¡×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç°æJCT¤ÎÀÚÂØ¹©»ö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢JCT¥é¥ó¥×¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î»û»³ Å°¼ÒÄ¹¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖÅìÉÊÀî¡¦»½§¡×¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÂçµ¬ÌÏ¹¹¿·»ö¶È¤Î¡È¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡É¡£°ìÈÖÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¤²Õ½ê¤Ç¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²¼¤êÀþ¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼óÅÔ¹â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂ¾¤Î¹¹¿·»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ë³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£