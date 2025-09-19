ÄÁ¤·¤¤¡ÖÇòÃã¡×¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ç¥Û¥Ã¤È°ìÂ© Â¢Á°¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÈÌµÇÀÌô¡¦Íµ¡ºÏÇÝ¡É¤Î¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¡¡ÄÁ¤·¤¤¡ÖÇòÃã¡×¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ç¥Û¥Ã¤È°ìÂ©
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Â¢Á°¤Î¥«¥Õ¥§¡Ønorm tea house¡Ê¥Î¡¼¥à ¥Æ¥£¡¼ ¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¿È¶á¤Ç³Ú¤·¤¤¡Ö¹á¤ê¡×¤Î¤ªÃã¤ò°ÆÆâ
¤Û¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ¡£¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢±¨Î¶Ãã¤ä¹ÈÃã¡¢ÀùÃã¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÖÀ¸±¨Î¶Ãã¡×¤ò¡£±¨Î¶Ãã¤È¤¤¤¨¤ÐÃã¿§¡©¤È»×¤¤¤¤äßäÀù¤¬·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤¿§¡£¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¬¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤·¤¿´Å¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë¡£
Hot tea¡Ê¤ªÃã¤¦¤±ÉÕ¤¡Ë1000±ß
Hot tea¡Ê¤ªÃã¤¦¤±ÉÕ¤¡Ë1000±ß¡¡¼ç¤ËÌµÇÀÌô¡¦Íµ¡ºÏÇÝ¤Î¤ªÃã¤ò°·¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÇòÃã¡×¤â¤¢¤ë¡£À¡¤ó¤À´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¤ª¤«¤ï¤ê¤Ï1ÇÕ550±ß
ÂÐ¤·¤Æ¹ÈÃã¤Î¡Ö¤«¤Ê¤ä¤ß¤É¤ê¡×¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¤¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¹á¤ê¡£Ì£¤ï¤¤¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤Ë¤â¤Þ¤¿¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¡£Î©¤Á°û¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤â¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤ªÃã¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Á³¤È¡Ò¹á¤ê¡Ó¤ÎË¤«¤Ê¤ªÃã¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÏÅ¹¼ç¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´ã¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È»þ¤Ë¤ÏÇÀ±à¤Ë½»¤ß¹þ¤ó¤Ç¼êÅÁ¤¦¤Û¤É¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤Î»ý¤Á¼ç¡£¼«Âð¤Ç¤â¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢ÃãÍÕ¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢µÞ¿Ü¤ò»È¤ï¤Ê¤¤´ÊÃ±¤ÊÞ»¤ìÊý¤äÉÊ¼ï¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¤ªÃã¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¤¼¤Ò¤³¤³¤Ç¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¤äÃãÆ»¶ñ¤âÈÎÇä
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ïnorm tea house¡Ê¥Î¡¼¥à ¥Æ¥£¡¼ ¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶è»°¶Ú1-11-8
¡ÎÅÅÏÃ¡ÏÈó¸ø³«
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á18»þ¡Ê·î¤Ï¡Á17»þ¡Ë¡¢·Ú¿©¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÎµÙÆü¡Ï²Ð¡ÁÌÚ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¿·¸æÅÌÄ®±ØA4½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡¢ÅÔ±ÄÀõÁðÀþÂ¢Á°±ØA0½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯°û¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡ÖßäÀù±¨Î¶Ãã¡×¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿¾¾ÅÄËã¼ù¡¢¼èºà¡¿°²Ã«ÆüºÚÇµ
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯5·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
