¡Ö¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¸½Ìò°úÂà¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÎÞ¡¡²ñ¸«¾ì¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤é¥É·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Æ±ÀÊ¡£
ËÁÆ¬¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£ºÊ¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢(°úÂà¤ò)¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤¬¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡£(°úÂà¸å¤Ï)¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
37ºÐ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï2006Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ(Á´ÂÎ7ÈÖÌÜ)»ØÌ¾¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£08Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È11¡¢13¡¢14Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£14Ç¯¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢MLB¤Î¸½ÌòÅê¼ê¤È¤·¤Æ3¿ÍÌÜ¡¢»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë°Î¶È¡¦3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£µ¨¤ÏMLBµ¡¹½¿äÁ¦¤Î¡Ö¸ùÏ«¼ÔÏÈ¡×¤Ç11ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡£ºòµ¨¤Ïº¸¸ª¤äº¸Â¡¢º¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÐÈÄ¤Ï7»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼18Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï20»î¹ç¤Ç10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¤òµÏ¿¡£MLBÄÌ»»¤Ï452»î¹ç¤Ç222¾¡96ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.54¡¢ÄÌ»»3039Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£