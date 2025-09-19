¥«¥Ö¥¹¤¬1°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¡È¥Î¡¼¥Î¡¼ÁË»ß¡É¤Î2ÎÝÂÇ
¡þMLB ¥ì¥Ã¥º1¡½0¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯)
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤Ë2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÁË»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥ºÀèÈ¯¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥óÅê¼ê¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÂè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥óÅê¼ê¤¬3µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿88.2¥Þ¥¤¥ë(Ìó141¥¥í)¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÀþ¤òÇË¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë2ÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï2ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÎ¾¼ê¤ò¤¿¤¿¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ø¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü18Æü(ÆüËÜ»þ´Ö)¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ê¡¼¥óÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë1°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡£¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.244¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£