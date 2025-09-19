Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç18Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÆÃñÊ¸²½¤ò¹­¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï18Æü¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤ËÆüËÜ¤Î¾ÆÃñ¤Î»î°û¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÆó³¬Æ²¼òÂ¤¤¬ÆüËÜ¤Î¾ÆÃñÊ¸²½¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹­¤á¤è¤¦¤È´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë³ä¤Ã¤¿Çþ¾ÆÃñ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»î°û¤·¤¿¿Í
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£½é¤á¤Æ°û¤ó¤À¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤­¤Ä¤¯¤Ê¤¤¡£Îó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤¦1ÇÕ¤â¤é¤¦¤è¡×

ÆüËÜ»º¤Î¼òÎà¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æó³¬Æ²¼òÂ¤¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¡¢¾ÆÃñÊ¸²½¤ò¹­¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£