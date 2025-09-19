¡Ú²òÀâ¡Û¹â»Ô»á¤¬Î©¸õÊä²ñ¸«¡ÄÃ´Åöµ¼Ô¤¬ÃÎ¤ë¡Ö¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¡×¤Ï¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬Î©¸õÊä²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¤É¤³¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢À¯ÉÜ¤Ç¤â·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤äÁíÌ³Áê¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿À¯ºö¼Â¹ÔÎÏ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¿Ø±Ä´´Éô¤Ï¡Ö´±Î½¤ËÍê¤é¤ºÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¡¦¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¯ºöÄÌ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÞ°÷¤«¤é¤Î¡Ö¿Íµ¤¡×¤â¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤âÅÞ°÷É¼¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÊÝ¼éÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ°÷¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Ï¶¯¤¯¡¢¤¢¤ë¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÅÞ°÷É¼¤¬¤È¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤è¤êÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¿Ø±Ä´´Éô¤Ï¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤»²À¯ÅÞ¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç»²À¯ÅÞ¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤±¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é¹â»Ô¤µ¤ó»Ù»ý¤ËÅ¾¤¸¤¿µÄ°÷¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿ô¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢¼å¤ß¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»Ù»ý¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢µÄ°÷É¼¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÊÝ¼éÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÈ¿È¯¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¼é¿§¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤À¤±¤Ï»Ù»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ÷Î¥¤ò¤È¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²á·ã¤ÊÊÝ¼é¤Î¼çÄ¥¤ÏÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÄ°÷¤Î»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¿Ø±Ä´´Éô¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢µÄ°÷¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Áªµó±þ±ç¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÃÏÆ»¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÅÞ°÷¤Î»Ù»ý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼å¤ß¤Ç¤¢¤ëµÄ°÷¤Î»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç½÷À½é¤Î¼óÁê¤òÁÀ¤¦ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£