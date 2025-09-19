ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¡£19Æü¤ÎÁ´ÂÇÀÊ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡¢1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÂçÃ«¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¸«Æ¨¤·¤Î»°¿¶¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤Ç¤Î¾ìÌÌ¡£¤³¤³¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Ç23»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè4ÂÇÀÊ¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¡£19Æü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï12¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦»³ËÜÍ³¿¡£»³ËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë6¸Ä¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡¢6²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö6¡×¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë