²ÎÉñ´ìÄ®ÍÌ¾¡È¥Û¥¹¶¸¤¤¡É¤ÎÁÔÀä¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü¡£Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡È¥´¥ß²°Éß¡É¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¡×
¡Ö¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤ª¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
²ÎÉñ´ìÄ®¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Û¥¹¶¸¤¤¤¢¤ª¤¤¡×¤Á¤ã¤ó ¡£
¥Û¥¹¶¸¤¤¤ò¼«Ç§¤·¡¢¥Û¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¤äTikTok¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡£¤½¤ó¤Ê²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÊÈ¾À¸¡¢¤½¤ÎÍÄ¾¯´ü¤È¤Ï¡©¡Êµ»ö¤ÏÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¢¡ÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£¡È¥´¥ß²°Éß¡É¤ÇÁÄÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë
¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¡Ä¡ÄÊÝ°é±à¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éã¤âÊì¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¸¢¤ÏÊì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç®³¤¤ÎÁÄÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ç®³¤¤Ë¤¢¤ëÁÄÊì¤Î²È¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡È¥´¥ß²°Éß¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡£Â¤ÎÆ§¤ß¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤È²ÙÊª¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÁÄÊì¤ÏÂç¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦»ä¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ò¸ø±à¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ìë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È£±¿Í¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¤Þ¤À¤Á¤¤¤µ¤ÊÊÝ°é±à»ù¤¬¿¼Ìë¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤¿¤éÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿²ó¤âÊäÆ³¤µ¤ì¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÁÄÊì¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Ï°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬»ä¤ò°ú¤¼è¤ë¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤Ç¤âÊì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Êì¤Î·»¡ÊÇìÉã¡ËÉ×ÉØ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¼Ö¤ÎÃæ¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä
ÇìÉãÉ×ÉØ¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¬¤ë¤Î¤È¡¢°ì½ï¤Ë½»¤à¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÇìÊì¤Ï¡¢»ä¤¬Êì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬»Ò°é¤Æ¤ËµÛ¤¤¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Íç¤ÇÄí¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£É×ÉØ¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¼Ö¤ËÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿µ²±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤À¤Ã¤¿¤éÂçÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¿Æ¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ºµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤·¤Æ²¿²ó¤â²È½Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Æ¤ÏËÜÅö¤Î¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤³¤½ÊÒ¿Æ¤Î»Ò¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢ÇìÊì¤ÏPTA¤Î²ñµÄ¤È¤«¤Ç¤âµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Ï4²ó¤âÅ¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡Ö»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½
¤½¤·¤Æ¾®4¤Î²Æº×¤ê¤Ç¡¢¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë²È½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º×¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¿Í¥´¥ß¤ËÊ¶¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¸ø±à¤Ë±£¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¡¢¼Â¤ÎÉã¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿Éã¤ËÈà½÷¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡Ö»ä¤ò°é¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿¼ÂÊì¤Ë¤â²ñ¤¤¡¢¿Æ¸¢¤òÉã¿Æ¤Ë¾ù¤ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉã¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ëÊ¡°æ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÊ¡°æ¤ÏÊý¸À¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Å¾¹»À¸¤Ê¤É¤Û¤Ü¤³¤Ê¤¤ÊÕîÁ¤ÊÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê²È¤ÇÉã¤ÈÁÄÉã¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¥´¥ß²°Éß¡£¤·¤«¤â³°ÌÌ¤¬¤è¤¯¤Æ¤Õ¤À¤ó¤Ïµ¤Á°¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î³ØÈñ¤È¤«¤Ï°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡×
¢¡²È¤ÏÂç¹ëÅ¡¤Ê¤Î¤Ë³ØÈñ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¡Ä
´°Á´¤Ë¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¥°¥ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìë¡¢²È¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢24»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¹â¹»À¸¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡£ÁÄÉã¤«¤é¤ÏË½ÎÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÁÄÉã¤¬»à¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Îº¢¤«¤éÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤»¤è¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
