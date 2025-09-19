¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤ÇÆæ¤ÎSAT¤Ë¡¡¹â¶¶¶³Ê¿¡Ö¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡¿Ææ¤ÎSATÊÔ¡Ê30ÉÃ¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢Âè1²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âè2²ó¥¸¥ã¥ó¥×½Ä¥¹¥¯¥íー¥ëÌ¡²è¾Þ¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É´À¤ÅÏ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±ÑÊÙ¡£´ÆÆÄ¼«¤é¼Â¼Ì²½¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡È¾²¥É¥ó¡É¡¢¡ÈÊÉ¥É¥ó¡É¡¢¡ÈÉ¨Ëí¡É¤Ê¤É¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÉÍ×ÁÇ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¸¤¤¬¤¤¤Ï¥²ー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¡¢Ç¤È¤¤¤¦¡¢Îø°¦¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À±Ìî°É»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î¥ê¥ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥ê¥ê¤Î½»¤àËâË¡³¦¤Ï¿Í´Ö¤¬Îø¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÈÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡É¤òÎÈ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°É»Ò¤¬Îø¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇËâË¡³¦¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥ê¤Ï¡Ö1¥«·î°ÊÆâ¤ËÀäÂÐ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°É»Ò¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¡¢Ç¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥ê¥ê¤ÎËâË¡¤Ç¼¡¡¹¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃË»Ò¤¿¤Á¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¾¹»À¸¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃË»Ò¥¯¥é¥¹¤Ø¤ÎÅ¾Æþ¤ä¶¯À©Åª¤ËÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°É»Ò¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ°É»Ò¤Ï¡¢¤É¤³¤«±¢¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¡Ê¹â¶¶¶³Ê¿¡Ë¤äÌîµåÉô¤Î¥¨ー¥¹¤ÇÅ·Á³¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦Â®¿å½ãÂÀ¡ÊÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ë¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÊË¿¹ñ¤Î²¦»ÒÍÍ¡¦¾®¶â°æÀ»¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢3¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£²¡¤·´ó¤»¤ë¿ôÂ¿¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥×¤ò²óÈò¤·¡¢°É»Ò¤ÏÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆæ¤ÎSATÌò¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±ÍèPV¡¿Ææ¤ÎSATÊÔ¡Ê30ÉÃ¡ËÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥¹¤òµÞ¤Ë±¿Å¾¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¸ÍÏÇ¤¦°É»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Áë¤ò½³ÇË¤êÈà¤¬¸½¤ì¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¡È¥Ë¥ä¥ê¡É¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦Æ£¸¶¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦JO1¤ÎçÐÆá¾ë¾©±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÊ¼»Î¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ£¸¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÏÁ´¤Æ±Ñ¸ì¡Ä¡Ä¡©¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ö±Ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç°É»Ò¤ËÅª³Î¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤ëÆ£¸¶¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æ£¸¶¤È¡¢ËÜºî¤Î¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ£¸¶¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡ÊÆæ¤ÎSATÌò¡ËÆæ¤ÎSAT¤È¤¤¤¦Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¡©¡Ê¥Ï¥Æ¥Ê¡Ë¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶³Ê¿¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ªÆó¿Í¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶³Ê¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Í½¹ð¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Ï¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¹á·î»ÊÌò¡ËÉáÃÊ¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹¾æ¤¯¤ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ç±éºî¤ËÆ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë