¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø70ºÐ¤«¤é¤ÎÏ·¤±¤Ê¤¤¥Ü¥±¤Ê¤¤µ²±½Ñ¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âµ²±ÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤
¡Ö70Âå¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÈæ¤Ù¤Æµ²±ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤êÍî¤Á¤ë¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¸í²ò¡¢¤È¤¤¤¦¤«¸íÇ§¼±¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤Ë¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ê1850¡Á1909Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£µ²±¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³Åª¸¦µæ¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ê¸ÀÍÕ¤ò´Ý°Åµ¤·¤¿¸å¡¢1»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤50¡ó¤òËº¤ì¡¢24»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÌó70¡ó¡¢1¥«·î·Ð¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤É¿Í¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ´üµ²±¡ÊÄ¹´üµ²±¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Èµ²±¤Î´Ø·¸¤òÉ½¤·¤¿¶ÊÀþ¤ò¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÇ¯¤È¤È¤â¤ËËº¤ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëº¤ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï20Âå¤â70Âå¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ë¤Û¤Éµ²±ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¸¤Ä¤Ï¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¸úÎ¨¤è¤¯µ²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ëÂç»ö¤µ¤âÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Éü½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¹¡£
¢£70ºÐ¤«¤é¤Îµ²±½Ñ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°ÕÍß¡×
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢±ÑÃ±¸ì¤Ë¤·¤í²½³Ø¤ä¿ô³Ø¤Î¸ø¼°¤Ë¤·¤í¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï·«¤êÊÖ¤·Éü½¬¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ³Ø½¬°ÕÍß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊª³Ð¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò²ÃÎð¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ²±ÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö°ÕÍß¡×¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÃÎð¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ïµ²±ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í°ÕÍß¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤50Âå¤«¤é60Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¡×¤Ï¡¢°ÕÍß¤äµ¤ÎÏ¡¢¹¶·âÀ¡¢¹¥´ñ¿´¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢60ÂåÁ°¸å¤«¤é¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¾¯¤·¡¢°ÕÍß¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÁ°Æ¬ÍÕ¤ÎÏ·²½¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Æ¬ÍÕ¤Ï¡¢»×¹Í¤äÁÏÂ¤¡¢°ÕÍß¡¢ÍýÀ¡¢µ²±¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°Æ¬ÍÕ¤¬°à½Ì¤¹¤ë¤È¡¢°ÕÍß¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï¡¢µ²±ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢°ÕÍß¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£³ÆÏÀÅª¤Ê°ÕÍß¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¡¢70ºÐ¤«¤é¤Îµ²±½Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤âÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°ìµ¤¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î¡Èµ²±ÎÏ¡É¤ò¸ºÂà¤µ¤»¤¿À¼¤«¤±
¡Ö°ÕÍß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤â¤¦¾¯¤·Â³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
70Âå¡¢80Âå¤Î¿Í¤¬¶ÚÆù¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÇÑÍÑ¸½¾Ý¡Ê¶ÚÎÏ¤ä¿´ÇÙµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ê¤É¡Ë¤¬µ¯¤¤Æ¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ï·²½¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤ë¡Öµ²±ÎÏ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ë¤Èµ²±ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤ì¤¬¾ï¼±¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾µ¡Ç½¾å¡¢75ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ïµ²±ÎÏ¤Ï¤µ¤Û¤É¿ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£µÞ·ã¤Ë¿ê¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¡×¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¥¿¥Õ¥ÄÂç³Ø¤Î¥¢¥ä¥Ê¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹Çî»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
18¡Á22ºÐ¤Î¼ã¼Ô¡¢60¡Á74ºÐ¤ÎÇ¯ÇÛ¼Ô¤ò¤½¤ì¤¾¤ì64¿Í¤º¤Ä½¸¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤ËÊÌ¤ÎÃ±¸ì¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃ±¸ì¤¬¤â¤È¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¿´Íý³Ø¼Â¸³¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÈÇ¯ÇÛ¼Ô¤ÎÀµ²òÎ¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤Ë¡Ö¤³¤Îµ²±»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬À®ÀÓ¤¬°¤¤¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ç¯ÇÛ¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀµ²òÎ¨¤Î¤ß¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤ÈÇ¯ÇÛ¼Ô¤Îµ²±ÎÏ¤ËÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬À®ÀÓ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯ÇÛ¼Ô¤Ïµ²±¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼º¤¤¡¢°ìµ¤¤Ë¡Èµ²±ÎÏ¡É¤ò¸ºÂà¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£»È¤ï¤Ê¤¤µ²±ÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯
¼ã¤¤º¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±ÑÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¡¢Ã±¸ìÄ¢¤äÃ±¸ì¥«¡¼¥É¤ò¤»¤Ã¤»¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ³ØÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò·«¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÉü½¬¤·¡¢Æ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏÊª»ö¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃæÇ¯°Ê¹ß¡¢¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÅöÁ³¡¢¤´¤¯¤´¤¯¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢Êª³Ð¤¨¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅØÎÏ¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤äÇ¾¤Ç¤ÏÇÑÍÑ¸½¾Ý¤¬µ¯¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»È¤ï¤Ê¤¤µ²±ÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤Î°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡ÖÉ´¿Í°ì¼ó¡×¤Î°Åµ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÌ¾Í¥¤â¡¢70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¡£¤½¤³¤Çµ²±ÎÏ¤òÃÃ¤¨Ä¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÖÉ´¿Í°ì¼ó¡×¤Î°Åµ¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¾²Ê³Ø¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÇÑÍÑ¸½¾Ý¤òËÉ¤°¸ÌÀ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÉ´¿Í°ì¼ó¡×¤Û¤É³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¸Å¸ìÅÙ¡É¤¬¹â¤¯¡¢°ÕÌ£¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£µ²±¤ÎÆþÎÏ¡¢ÄêÃå¤È¤â¤ËÆñ¤·¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î°Åµ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ²±ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ç¾¤òÃÃ¤¨Ä¾¤¹¤Ë¤Ï³Ê¹¥¤ÎÁÇºà¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ï·²½Í½ËÉ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ç¾¤Ø¤Î»É·ã
»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Ø¤È¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤ò¡Ö»×½Õ´ü¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢ÃæÇ¯´ü¤È¹âÎð´ü¤Î´Ö¤Î»þ´ü¤ò»ä¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö»×½©´ü¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÏÊÄ·Ð¤ò¶´¤ó¤ÀÁ°¸å5Ç¯´Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï40Âå¸åÈ¾¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤È¸Ä¿Íº¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»×½©´ü¤â50Âå¸åÈ¾¤«¤é70ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
»×½©´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë»×½Õ´ü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·è¤á¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤ÈÌÏº÷¤¹¤ë»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂç³Ø¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¾Íè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇº¤à»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»×½Õ´ü¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢Äê¿¦¤Ë½¢¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»×½©´ü¤Ï¡¢¹âÎð´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤¦¤¬Ï·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤¤Û¤¦¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤³¤ì¤ÏÀ¸Êª³ØÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿Í´Ö¤Ï»×½Õ´ü¤Þ¤Ç¤ÏÀ÷¿§ÂÎÅª¤Ë¤ÏÃË½÷¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥ë¥â¥óÅª¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÃæÀ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë»Ò¶¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»×½Õ´ü¤Ë½÷À¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¡¢ÃËÀ¤ÏÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¥É¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃË½÷¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
»×½©´ü¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿¿µÕ¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸º¤ê¡¢½÷À¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸º¤ê¡¢¹âÎð´ü¤Ë¤Ï¤È¤â¤ËÃæÀ²½¤·¡¢ÀÅªÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç¾¤Ç¤Î´¶³Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Î¡Ö²¼È¾¿È¤Î¸µµ¤¡×¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÇ¯´ü¤È¹âÎð´ü¤Î´Ö¤Î¡Ö»×½©´ü¡×¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«
¡Ê3¡Ë»ä¤¬¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¤ò¡Ö»×½©´ü¡×¤È¸Æ¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×½Õ´ü¤Î¤È¤¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Íè¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çº¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»×½©´ü¤Ë¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤òÀ¸¤¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ºÆ½¢¿¦¤ÎÇº¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÏ·¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ»×½©´ü¤ËÇ¾¤ò¥Õ¥ë³èÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢Ç¾¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ï·²½Í½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¡Öµ²±½Ñ¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê°åÎÅÊ¡»ã³Ø¸¦µæ²ÊÎ×¾²¿´Íý³ØÀì¹¶¡Ë¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë