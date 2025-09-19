CS¡ÈÀäË¾Åª¡É¤Î¹Åç¡¡ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ëº£µ¨1¾¡6ÇÔ¤Ï¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡¡¸µÌÔ¸×¥³¡¼¥Á¡ÖÁ´°÷¤ÇÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×
ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¤Ëº£µ¨6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¹Åç¤òÎ¨¤¤¤ë¿·°æ´ÆÆÄ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î¹Åç¤Ï¡¢9·î18Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë2-7¤Ç´°ÇÔ¡£»Ä¤ê9»î¹ç¤Ç3°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö6¡×¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ê¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð·÷Æâ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶¯¤µ¤Î¾ÚÌÀ 2025Ç¯9·î18Æü ¡Úºå¿À vs ¹Åç¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡¤Þ¤¿¤âÅ·Å¨¤Ë¶þ¤·¤¿¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹ÅçÂÇÀþ¤Ï4²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ÈÄÀÌÛ¡£5²ó¤Ë1ÈÖ¤ÎÃæÂ¼¾©À®¡¢2ÈÖ¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÏÌÔ¸×¤Îµß±ç¿Ø¤ËÉõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐÂçÃÝ¤Ïº£µ¨7»î¹ç¤Ç6ÇÔÌÜ¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï2¾¡15ÇÔ¤Î»´¾õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2002¡Á04Ç¯¤Þ¤Çºå¿ÀÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£µÁÂ§»á¤À¡£
¡ÖÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¤·¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢Á´°÷¤ÇÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ëè²óËè²ó¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ì¿Í¤ÎÅê¼ê¤Ë5ÇÔ¤â6ÇÔ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤ò´Þ¤á¥»¡¦¥Ñ5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤Ï¡¢9·î19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤¤¡×¤ÈÂçÃÝ¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤¬³°¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÁ°¤ËÈô¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¾ï»þ140¥¥íÁ°¸å¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤Î´ËµÞ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤À¡£7¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À±¦ÂÇ¼Ô¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¾¡µ¡¤Ï¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄã¤á¤Ë¥Ü¥ó¥Ü¥óÍè¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£·ë¹½¹â¤¤¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½éµå¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÆñ¤·¤¤µå¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ë²¶¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¡£¡ÊºÇ¸å¤Ï¡Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¥º¥ó¤ÈÍè¤é¤ì¤ë140½Ð¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¸«Æ¨¤·¶õ¿¶¤ê¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó6¾¡19ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤âÂçÃÝ¤È¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂÐÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤À¤±Åê¤²¤Æ¤¤Æ¤âÊø¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¸¶°ø¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Åç¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤Í¤Æ²þÁ±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]