¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥Ð¥¤·ÐºÑ´Ñ¸÷Ä£¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¡ÖDubai, Who¡Çs Ready?¡Ê¤¤¤¶¥É¥Ð¥¤¤Ø¡¢½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¡©¡Ë¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¸ø³«Ãæ¡£¼ÂÀ¸³è¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥ê¥¢¥ë¤ÊÍ§¾ð¤È¥É¥Ð¥¤¤Ç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥éÁ¥¤ÇÅÏ¤ë¥¢¥ë¡¦¥·¡¼¥Õ¤ÎÎò»ËÃÏ¶è¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¸¥å¡¦¥¢¥ë¡¦¥¢¥é¥Ö¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢3¿Í¤¬¥É¥Ð¥¤¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¡£Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È¥¹¥Þ¥ÛÊ¶¼º¡É»ö·ï¤È¼ºÎø¤ÎÄË¤ß¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤¬¤½¤Î¿´¤Î½ý¤òÌþ¤»¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏÌµ»ö¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë·ëËö¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥Ó¥¸¥Ã¥È¡¦¥É¥Ð¥¤¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥å¡¦¥«¥ê¥Õ¥¡¤äÌ¤ÍèÇîÊª´Û¤Ê¤ÉÄêÈÖÌ¾½ê¤Î·ê¾ì»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥Ð¥¤¤ÎºÇ¿·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤ÏBTS¡¦V¡¢Peakboy¤Î5¿Í¤Ç¡È¥¦¥¬¥¦¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¡£
