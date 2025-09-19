YouTube¹¹ð¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÖDemand Gen¡×¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò26%²þÁ±
¡¡ÊÆGoogle¡Ê¥°ー¥°¥ë¡Ë¤Ï¡¢YouTube¹¹ð¤ÎAi³èÍÑ·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖDemad Gen¡×¤Î¿·µ¡Ç½¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë·î¼¡´ë²è¡ÖDemand Gen Drops¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Google¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¡ÖDemand Gen¡×¤Ë¤è¤ë60°Ê¾å¤Î²þÁ±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤Ï26%²þÁ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£·î¤Î¿·µ¡Ç½
¡¡¡Ö¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥ê¥Õ¥È¡ÊConversion lift ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤È¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¿ô¤Ç¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤ÎÁý²ÃÊ¬¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Û¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÆ±¤¸´ð½à¤Ç¸ú²Ì¤òÂ¬Äê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÇã¤¤ÊªµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÆÃÅµ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÈÎÂ¥¾ðÊó¤ò¶¯Ä´É½¼¨¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£