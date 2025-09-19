²òÇ¤ÊóÆ»¤Î¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¶ÛµÞ²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤¬µçÃÏ¡Ê¤¤å¤¦¤Á¡Ë¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Øsky sports¡Ù¤Û¤«¡Ø¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï18Æü¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¶ª¤¬¡¢¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤È²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¶ª¤Ï¤Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢»Ø´ø´±¤äÊ£¿ô´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòµ¨¤è¤ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡Î¨¤Ï25¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À1¾¡1Ê¬¤±2ÇÔ¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï4ÉôÁê¼ê¤ËÂç¶âÀ±¤òµö¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥È¥¯¥ê¥Õ¶ª¤Ï¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤é¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ê¤É¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
21Æü¤Ë¤ÏFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá¤±¤ì¤Ð»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç·èÄê¤¹¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢10·î¤ÎÂåÉ½´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÅú¤¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥é¥à¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥·¥¦¥Ð´ÆÆÄ¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é´ÆÆÄ¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥È»á¤ä¸½¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£