¥Ç¥ë¡¢Gaudi 3 PCIe ¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¡ÖDell PowerEdge XE7740¡×¥µ¡¼¥ÐÄó¶¡³«»Ï
ÊÆ¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï9·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Gaudi 3 PCIe ¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖDell PowerEdge XE7740¡×¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¯ÎÏ¤ÊAI¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢½ÀÆðÀ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
4U¤Î¡ÖPowerEdge XE7740¡×¤Ï¡¢¡ÖDell PowerEdge R¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÅý¹ç¤ÎÍÆ°×¤µ¤È¡¢¡ÖDell PowerEdge XE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó³ÈÄ¥À¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¹½À®¤òÄó¶¡¤·¡¢³ÈÂç¤¹¤ëAI³«È¯¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡ÖDell PowerEdge XE7740¡×¥µ¡¼¥Ð
¡ûAI¸þ¤±¤Î½ÀÆð¤Ê¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡ÖPowerEdge XE7740¡×¤Ï½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç8´ð¤Î¥À¥Ö¥ë¥ï¥¤¥É PCIe¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ºÇÂç8´ð¤ÎGaudi 3¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¹½À®¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç4¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡ß2¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
4´ð¤ÎGaudi 3 PCIe ¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢18ËÜ¤Î200GbE ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò²ð¤·¤¿RoCE v2¡ÊRemote Direct Memory Access over Converged Ethernet¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¹ç·×1200¥®¥¬¥Ð¥¤¥È / ÉÃ¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼´Ö¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢8¤Ä¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥ÈPCIe¥¹¥í¥Ã¥È¤ÈÅý¹ç·¿OCP¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç1ÂÐ1¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼ÂÐNIC¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥«¡¼¥É¡ËÈæ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½ÀÆð¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ø¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÂç10¥¥í¥ï¥Ã¥È¤Î¥é¥Ã¥¯´Ä¶¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¡£
¡û¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç
¡ÖDell Smart Cooling¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿XE7740¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºAI¤Î¤¿¤á¤ËÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¡¢´ûÂ¸¤Î¶õÎä¥é¥Ã¥¯¤ØÅý¹ç¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£ºÇÂç8´ð¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë Gaudi 3 PCIe ¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Llama4¡¢Llama3¡¢Deepseek¡¢Phi4¡¢Qwen3¡¢Falcon3¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥â¥Ç¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿AI¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼Åý¹ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¹â¸úÎ¨Åª¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¤¬È¼¤¦ÅÅÎÏ¶¡µëÀßÈ÷¤äÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍêÀ¤È¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éAI¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËºÇÅ¬¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡û¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºAI¤Î¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÖPowerEdge XE7740¡×¤Ï¡¢LLM¤Î¿äÏÀ¤È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢²èÁüÇ§¼±¤ä²»À¼Ç§¼±¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëAI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦°åÎÅÊ¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó¥²¥Î¥à²òÀÏ¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤È¥ê¥¹¥¯Äã¸º¡¢¾®Çä¶È³¦¤Èe¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊAI¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë Gaudi 3 PCIe ¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢PyTorch¤äHugging Face¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈùÄ´À°¤äÊ£»¨¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÏÀ¤Ê¤É¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
