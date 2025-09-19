KDDI¡¢au Starlink Direct¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¥µ¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«
¡¡KDDI¤Ï¡¢au¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öau Starlink Direct¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤ª¤è¤ÓÃ¼Ëö¥áー¥«ー¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡Öau Starlink Direct¡×¤Ï29¤Î¥¢¥×¥ê¡¢73µ¡¼ï¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÀÜÂ³¼Ô¿ô¤Ï200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£KDDI¤Ï¥µ¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¤äÃ¼Ëö¥áー¥«ー¤È¤È¤â¤ËÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤äÂÐ±þÃ¼Ëö¤ò¹¤²¡¢¤è¤ê°Â¿´¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¾ðÊó¤ò¸ø³«¡£Ã¯¤Ç¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¡¢¥°ー¥°¥ë¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î³«È¯¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦½é¤Î±ÒÀ±¥Çー¥¿ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢±ÒÀ±ÀÜÂ³Ãæ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëUXºÇÅ¬²½¤Î¿ä¾©¹àÌÜ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·÷³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¸¡¾Ú´Ä¶¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Ã¼Ëö¥áー¥«ー¸þ¤±¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤ò±ÒÀ±¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¾ðÊó¤ò9·î30Æü¤«¤é·ÇºÜÍ½Äê¡£Ã¼Ëö¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢µ¡Ç½¼ÂÁõ¸å¤Ë¤ÏÀÜÂ³À¤ò¸¡¾Ú¡¦»î¸³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËPixel¤äiPhone¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¤ÎGalaxy¤Ê¤É¥ªー¥×¥óÃ¼Ëö¤â½ç¼¡ÂÐ±þÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£