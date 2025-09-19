Éð°æÁÔ¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å3°Ì¤ÎÃË¤È¤«¤É¹¡×ÃçÎÉ¤·¡È¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡É2¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÃ»µ÷Î¥³¦¤ÎÊõ¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å3°Ì¤ÎÃË¤È¤«¤É¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¶ä¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ËöÂ³¿µ¸ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÃË22Ç¯Á°¤Ë¤â¤¦´û¤Ë200m20"03¤ä¤Ç¡×¤È¡¢03Ç¯¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÎÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ËöÂ³¤ÎµÏ¿¤ò²óÁÛ¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤Ç¤â·è¾¡»Ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤È»¾¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËËöÂ³¤¬¡ÖÉð°æ¤µ¤ó¡¢¤«¤É¹Ôú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢Éð°æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖ¿®¡£Â¾¤Ë¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å´Ñ¤Ê¤¬¤éËöåô¤µ¤ó¤Û¤ó¤ÈÀ¨¤¤¤è¤Í¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤É¹ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢Ëöåô¤µ¤óÃ»µ÷Î¥³¦¤ÎÊõ¤ä¡ª¡×¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£