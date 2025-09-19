¡Úµð¿Í¡Û6Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡ÁýÅÄÎ¦¡õÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¡õµÜ¸¶½Ù²ð¤òÅÐÏ¿¡¡Á°ÆüÅÐÈÄ¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡õ¹âÍüÍºÊ¿¡õÀÐÀîÃ£Ìé¤òËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï19Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤Ï6Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1·³ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤ÈÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡¢µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡£Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Æü18Æü¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤È¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡¢ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄÁª¼ê¤Ï8·î22Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ¾º³Ê¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë82»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°ì»þ¤Ï4ÈÖ¤òÃ´¤¦¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ëõ¾Ã¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇºÆÄ´À°¤ËÎå¤ßËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£º£²óºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾´ÜÅê¼ê¤Ï8·î2Æü¤Ë¡Ö¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤ÇÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤³¤ÎºÝ¤â·Ú½ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Æü1·³Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÜ¸¶Åê¼ê¤ÏºÇÃ»¤Ç¤ÎºÆ¾º³Ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï1·³¤Î8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.00¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£