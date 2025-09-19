¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡ßÃæ¹ñÅÅÎÏ¡¢ËÉÉÜ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤ÇCO2³èÍÑ¤ò¶¦Æ±¸¡Æ¤
¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï9·î10Æü¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹º®¾ÆÈ¯ÅÅ½ê¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿CO2¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Íø³èÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸">BECCSÀßÈ÷¤«¤é¤ÎCO2Íø³èÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥¢¡¦¥Ñ¥ï¡¼»³¸ý¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËÉÉÜ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê(»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¡¢½ÐÎÏ112,000kW¡¢ÌÚ¼Á·Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ÈÀÐÃº¤Îº®¾Æ)¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤ÎBECCS(¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Ç³¾Æ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿CO2¤ò²ó¼ý¡¦ÃùÎ±¤¹¤ëÀßÈ÷)¤ò»È¤¤¡¢²ó¼ý¤·¤¿CO2¤Î°ìÉô¤ò¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬»º¶È¥¬¥¹»ö¶È¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
²ó¼ýCO2¤Ï¡¢±Õ²½Ãº»À¥¬¥¹¤ä¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤ÎÀ½Â¤¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÄãÃºÁÇ¿åÁÇ¤È¹çÀ®¤·¤¿e-¥á¥¿¥ó¤ÎÀ½Â¤¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤ÎCO2¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤ÎCO2¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÉÉÜ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê
BECCS¤Ë¤è¤ëCO2²ó¼ý¡¦ÃùÎ±¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤ä±Õ²½Ãº»À¥¬¥¹¡¦¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÈ¯Å¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¶¦Æ±¸¡Æ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2050Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
Íø³èÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸">BECCSÀßÈ÷¤«¤é¤ÎCO2Íø³èÍÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥¢¡¦¥Ñ¥ï¡¼»³¸ý¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËÉÉÜ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê(»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¡¢½ÐÎÏ112,000kW¡¢ÌÚ¼Á·Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ÈÀÐÃº¤Îº®¾Æ)¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤ÎBECCS(¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Ç³¾Æ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿CO2¤ò²ó¼ý¡¦ÃùÎ±¤¹¤ëÀßÈ÷)¤ò»È¤¤¡¢²ó¼ý¤·¤¿CO2¤Î°ìÉô¤ò¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬»º¶È¥¬¥¹»ö¶È¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
ËÉÉÜ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê
BECCS¤Ë¤è¤ëCO2²ó¼ý¡¦ÃùÎ±¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤ä±Õ²½Ãº»À¥¬¥¹¡¦¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÈ¯Å¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¶¦Æ±¸¡Æ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2050Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£